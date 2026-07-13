В Уварове продолжается капремонт корпуса лицея имени Данилова

«Капитальный ремонт школ — это не просто обновление стен и инженерных сетей. Это инвестиции в качество образования, безопасность детей и комфорт педагогов. Наша задача — регулярно контролировать каждый этап ремонта, чтобы все работы были выполнены качественно, в полном объёме и в установленные сроки. Сегодня мы видим, что подрядная организация работает ответственно, а все возникающие вопросы оперативно решаются в рабочем порядке. Будем и дальше держать этот объект на постоянном контроле», — отметил Алексей Кочетков.

В Уварове продолжается капитальный ремонт восьмого корпуса лицея имени А.И. Данилова. Ход работ проверили депутат Тамбовской областной Думы Алексей Кочетков, глава города Владислав Денисов и депутаты Уваровского городского Совета народных депутатов.Мониторинг прошёл в рамках реализации Народной программы и партийного проекта «Новая школа». Сейчас в здании практически завершены демонтажные работы. Параллельно подрядчик устанавливает новые оконные блоки и приступил к электромонтажу.В ходе ремонта корпус лицея должны полностью обновить. Работы затронут основные конструкции, внешний облик здания и внутренние помещения. Планируется отремонтировать учебные классы, рекреации и пищеблок, а также полностью заменить инженерные системы.Завершить капитальный ремонт корпуса лицея планируют к 31 июля 2027 года.