|
Драмтеатр в Тамбове капитально отремонтируют за 121 млн рублей
Вчера, 20:20
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове определили подрядчика для капитального ремонта здания драматического театра на улице Интернациональной. Работы выполнит ленинградская компания ООО «Проспект-в», которая стала единственным участником конкурса и заключит контракт стоимостью 121,4 млн рублей.
Речь идёт об объекте культурного наследия регионального значения — здании театра имени Луначарского. Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит провести масштабные работы по сохранению исторического здания.
В частности, планируется отремонтировать фасады, заменить и восстановить оконные конструкции, привести в порядок кровлю, а также выполнить сопутствующие строительные работы и вывоз мусора. Все работы разделены на семь этапов и должны быть завершены до 4 декабря 2027 года.
Здание драматического театра является одним из наиболее известных архитектурных объектов исторического центра Тамбова и входит в число памятников регионального значения.
Ранее сообщалось, что Министерство культуры Тамбовской области получит дополнительные федеральные средства на обновление объектов культуры региона. В числе приоритетных проектов назывался именно капитальный ремонт здания драматического театра.
Помимо театра, финансирование планируется направить на ремонт ряда других культурных учреждений области, включая объекты в Котовске, Уварове и Тамбове.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.