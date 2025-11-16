Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Лучше скажи мало, но хорошо.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

» » » Фасад и кровлю драмтеатра в Тамбове отремонтируют за два года: на работы выделено более 114 млн рублей

Фасад и кровлю драмтеатра в Тамбове отремонтируют за два года: на работы выделено более 114 млн рублей

Вчера, 15:46
Комментариев: 0
Версия для печати
Фасад и кровлю драмтеатра в Тамбове отремонтируют за два года: на работы выделено более 114 млн рублейВ Тамбове готовятся к масштабному обновлению исторического здания драматического театра. Как сообщили в региональном правительстве, на реставрацию фасада и капитальный ремонт кровли направят 112,3 млн руб. федеральных средств и ещё 2,2 млн руб. — из бюджета области. Финансирование выделено в рамках нацпроекта «Семья».

Последний капитальный ремонт театра проводился в 1996–2000 годах, когда компания «Звезда-2» Джамала Шамояна обновляла помещения здания. Театр был закрыт на весь период работ. Ремонт фасада тогда планировался отдельно, но так и не состоялся. Лишь в 2023 году проектная документация, подготовленная НПО «Кафедра», получила согласование департамента по госохране объектов культурного наследия.

В этом году губернатор Евгений Первышов обратился в федеральное министерство культуры с просьбой поддержать проект — инициатива была одобрена. Работы займут два года, с 2026 по 2027-й. Планируется восстановление кирпичной кладки и лепных деталей, ремонт балкона, устройство новой гидроизоляции отмостки, перекладка карниза и капитальный ремонт кровли. Входные группы, окна и двери будут обновлены или отреставрированы.

Работа театра прекратиться не должна — спектакли будут идти в обычном режиме. Особое внимание уделят сохранению исторического облика здания 1897 года, построенного по проекту архитектора Феофила Свирчевского. В разные годы здесь находились губернское дворянское собрание, штаб Красной Гвардии и губком ВКП(б). С 1921 года здание стало домом для драматического театра.

Фото: Дмитрий Кребс
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбове начался демонтаж исторического здания на улице Советской, 67

Ремонт здания школы №35 в Тамбове выполнили наполовину

В Тамбове планируют отремонтировать ДК «Знамя труда»

В Тамбове отремонтируют исторический дом Феофила Свирчевского

В Тамбове проведут капитальный ремонт здания лицея № 21

В Тамбове хотят отремонтировать здание драмтеатра



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Дело о гибели рыбы в Рогатом пруду: суд допрашивает свидетелей, эксперт утверждает — рыба погибла полностью

Вчера, 19:21
0
В Арбитражном суде Тамбовской области прошло одно из самых показательных заседаний по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый. Подробный репортаж представило деловое издание «Вердикт». Прокуратура требует взыскать с Токарёвской птицефабрики более 2,86 млн руб., считая, что именно сбросы

Упрдор: восстановление моста через Ворону займёт до трёх месяцев

Вчера, 19:04
0
ФКУ «Упрдор Москва–Волгоград» назвало ориентировочный срок восстановления движения по мосту через Ворону — от полутора до трёх месяцев. Информацию приводит деловое издание «Вердикт», обратившееся за официальным комментарием после происшествия. В ведомстве сообщили, что сооружение дважды проходило

В Мичуринске новый подрядчик приступил к устранению недоделок на путепроводе по улице Лаврова

Вчера, 16:33
0
На путепроводе по улице Лаврова в Мичуринске развернулись восстановительные работы: к объекту приступил новый подрядчик, которому предстоит устранить недоделки после предыдущей организации. Об этом сообщил глава города Максим Харников на своей странице в соцсети. По его словам, подрядчику

Фасад и кровлю драмтеатра в Тамбове отремонтируют за два года: на работы выделено более 114 млн рублей

Вчера, 15:46
0
В Тамбове готовятся к масштабному обновлению исторического здания драматического театра. Как сообщили в региональном правительстве, на реставрацию фасада и капитальный ремонт кровли направят 112,3 млн руб. федеральных средств и ещё 2,2 млн руб. — из бюджета области. Финансирование выделено в рамках

На трассе А-298 в Кирсановском округе сместился пролёт моста через Ворону: движение перекрыто

16 ноября 2025
0
В Кирсановском округе полностью перекрыто движение по мосту через реку Ворона на федеральной трассе А-298. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, с 15:00 15 ноября на участке дороги введено временное ограничение для всех видов транспорта из-за чрезвычайной ситуации. По данным ГИБДД,

Тамбовская область вошла в число лидеров страны по качеству проведения ЕГЭ

16 ноября 2025
0
Тамбовщина заняла второе место в России по качеству и объективности проведения основного периода ЕГЭ и других оценочных процедур. Об этом сообщила министр образования и науки региона Татьяна Котельникова. По итогам кампании регион также оказался среди лидеров по числу стобалльников: 49 выпускников

В Тамбовской области утвердили новый прожиточный минимум: с 2026 года он вырастет до 15 719 рублей

15 ноября 2025
0
Правительство Тамбовской области опубликовало постановление, устанавливающее величину прожиточного минимума на 2026 год. Документ размещён 14 ноября. Согласно постановлению, общий прожиточный минимум по региону составит 15 719 руб. в расчёте на душу населения — на тысячу рублей больше, чем в

Воронежское УФАС пытается вернуть в реестр недобросовестных подрядчиков компанию «Коттедж-индустрия»

15 ноября 2025
0
История вокруг строительной компании АО «Коттедж-индустрия» получила продолжение: воронежское УФАС подало апелляционную жалобу, добиваясь отмены решения суда, который ранее исключил подрядчика из реестра недобросовестных поставщиков. Информация содержится в картотеке арбитражных дел. Компания

Губернатор Тамбовской области проведёт оперативное совещание: в повестке уборочная-2025, аварийность на дорогах и газификация соцобъектов

14 ноября 2025
0
В понедельник, 17 ноября, в областном правительстве пройдёт очередное оперативное совещание у губернатора Евгения Первышова. Как обычно, заседание будут транслировать в прямом эфире: посмотреть его можно на сайте правительства, а также в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Начало в 10:00 (12+).

Прокурор Тамбовской области выслушал местных предпринимателей и поручил проверить озвученные нарушения

14 ноября 2025
0
В надзорном ведомстве сообщили, что прокурор Тамбовской области Андрей Кулагин провёл приём предпринимателей. Встреча прошла при участии гендиректора АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей “ЗаБизнес.РФ”» Элины Сидоренко и регионального бизнес-омбудсмена Екатерины Мовчан.

В Тамбове снова вакантна должность руководитель комитета ЖКХ: Александр Шелудяков проработал на посту меньше месяца

14 ноября 2025
0
Кадровые перестановки в сфере городского хозяйства Тамбова продолжают развиваться в стремительном темпе. Пресс-служба администрации города подтвердила, что Александр Шелудяков покинул должность председателя комитета ЖКХ, проработав в ней менее месяца. С 13 ноября Шелудяков назначен директором МБУ

Апелляция вернула в силу предписание Роспотребнадзора к «Магниту» о санитарной одежде

14 ноября 2025
0
История с проверкой магазинов «Магнит» в Тамбовской области получила новый оборот: 19-й Арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал законным предписание регионального Роспотребнадзора, обязавшее АО «Тандер» обеспечить сотрудников санитарной одеждой. Поводом к спору

В Тамбове заявили о повышении безопасности на дорогах, но водители сомневаются

13 ноября 2025
0
В Тамбове подвели первые итоги изменений в организации дорожного движения, которые были введены в августе. Городская комиссия по безопасности дорожного движения утверждает, что корректировки дали эффект: по данным Госавтоинспекции, число аварий на ряде участков уменьшилось. Речь идёт о нескольких

Экс-директор «Комплексных коммунальных систем» Олег Утешев получил почти 4 года колонии по делу о продаже котельной

13 ноября 2025
0
Мичуринский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «Комплексные коммунальные системы» Олегу Утешеву. 65-летний предприниматель признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Ему назначено 3 года и 11 месяцев лишения свободы

В Тамбовской области по решению суда в федеральную собственность вернули землю стоимостью более 10 млн рублей

13 ноября 2025
0
В Тамбовской области суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил вернуть в федеральную собственность три земельных участка общей стоимостью свыше 10 млн рублей. Площадь территорий составляет 2,2 гектара, сообщили в региональной прокуратуре. Как установило надзорное ведомство, в 2024 году

Тамбовское АО «Октябрьское» приобрело «А1 Агрохим» и расширяет агрохимический бизнес в Черноземье

13 ноября 2025
0
АО «Октябрьское» завершило сделку по покупке компании «А1 Агрохим», ранее входившей в Группу компаний АГР. Сумма и детали соглашения не раскрываются. В самой компании отмечают, что приобретение позволит значительно усилить присутствие на рынке минеральных удобрений в Черноземье и на юге России.

В Тамбовской области резко вырос объём инвестиций в сохранение памятников культуры

12 ноября 2025
0
В Тамбовской области за девять месяцев 2025 года объём внебюджетных инвестиций в объекты культурного наследия превысил 170 млн рублей, что в семь раз больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в региональном правительстве. За этот период проведены работы на 37 объектах, включая архитектурные и

На «Токаревскую птицефабрику» подали иск на 125 миллионов рублей

12 ноября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области рассмотрит иск воронежской компании «Торговый дом “Олеум”» к АО «Токаревская птицефабрика» — крупнейшему производителю мяса птицы в регионе. Сумма требований — 125,6 млн рублей. Заседание назначено на 17 декабря. Как следует из материалов суда, это первое

В Тамбовской области ищут подрядчика для обслуживания уличного освещения на региональных дорогах

12 ноября 2025
0
ТОГКУ «Тамбовавтодор» объявило конкурс на выполнение работ по содержанию линий электроосвещения вдоль автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Максимальная стоимость контракта составляет 179,5 млн рублей. Финансирование будет обеспечено из областного бюджета. Согласно

Жительница Тамбовской области заплатила компенсацию за продажу шеврона с цитатой из фильма «Брат 2»

12 ноября 2025
0
Бондарский районный суд Тамбовской области поставил точку в деле о нарушении авторских прав на фильм «Брат 2». Ответчицей выступала местная жительница, которая продавала на маркетплейсе Ozon шеврон с изображением Сергея Бодрова в образе Данилы Багрова и фразой «Сила в правде». Как следует из

Администрация Тамбова пытается через суд вернуть историческую усадьбу Теннис в собственность города

11 ноября 2025
0
В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тамбова о расторжении договора купли-продажи помещений в знаменитой усадьбе Теннис на улице Комсомольской, 41. Это здание, также известное как дом предводителя дворянства Александра
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, заповедник, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги