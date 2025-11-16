|
Фасад и кровлю драмтеатра в Тамбове отремонтируют за два года: на работы выделено более 114 млн рублей
Вчера, 15:46
В Тамбове готовятся к масштабному обновлению исторического здания драматического театра. Как сообщили в региональном правительстве, на реставрацию фасада и капитальный ремонт кровли направят 112,3 млн руб. федеральных средств и ещё 2,2 млн руб. — из бюджета области. Финансирование выделено в рамках нацпроекта «Семья».
Последний капитальный ремонт театра проводился в 1996–2000 годах, когда компания «Звезда-2» Джамала Шамояна обновляла помещения здания. Театр был закрыт на весь период работ. Ремонт фасада тогда планировался отдельно, но так и не состоялся. Лишь в 2023 году проектная документация, подготовленная НПО «Кафедра», получила согласование департамента по госохране объектов культурного наследия.
В этом году губернатор Евгений Первышов обратился в федеральное министерство культуры с просьбой поддержать проект — инициатива была одобрена. Работы займут два года, с 2026 по 2027-й. Планируется восстановление кирпичной кладки и лепных деталей, ремонт балкона, устройство новой гидроизоляции отмостки, перекладка карниза и капитальный ремонт кровли. Входные группы, окна и двери будут обновлены или отреставрированы.
Работа театра прекратиться не должна — спектакли будут идти в обычном режиме. Особое внимание уделят сохранению исторического облика здания 1897 года, построенного по проекту архитектора Феофила Свирчевского. В разные годы здесь находились губернское дворянское собрание, штаб Красной Гвардии и губком ВКП(б). С 1921 года здание стало домом для драматического театра.
Фото: Дмитрий Кребс
