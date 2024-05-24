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В Тамбове планируют отремонтировать ДК «Знамя труда»
Сегодня, 10:10
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В Тамбове планируется капитальный ремонт Дома культуры «Знамя труда», расположенного на улице Интернациональной, рядом с железнодорожным вокзалом. На обновление здания выделено около 104 миллионов рублей из муниципального бюджета. В 2024 году на работы будет потрачено 48,2 миллиона рублей, а в 2025 году — 55,5 миллиона рублей.
За капитальный ремонт отвечает инвестиционно-строительный центр Тамбова «Инвестор», который уже выбрал подрядчика. Планируется завершить все работы в течение 390 дней с момента заключения контракта. Проект капремонта разработан ООО «Научно-производственное объединение «Кафедра».
В ходе ремонта будет заменено множество элементов здания: перегородки в подвале и на первом этаже, окна и двери, отмостки, утеплено чердачное перекрытие. Также будет отремонтирован фасад и его декоративные элементы, кровля, ограждения и полы. Кроме того, предусмотрен ремонт инженерных систем: электроснабжения, водоснабжения и канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования.
Напомним, Дом культуры «Знамя труда» был открыт в январе 1929 года и является объектом культурного наследия регионального значения. В этом здании регулярно проводятся мероприятия, направленные на развитие и продвижение как любительского, так и профессионального искусства.
Фото: департамент по госохране объектов культурного наследия Тамбовской области
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