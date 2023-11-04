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В Тамбове школу № 35 планируют отремонтировать
В Тамбове до 30 июня 2025 года намечено провести капитальный ремонт комплекса зданий школы №35, расположенной на адресе Сенько, 10. Заказчиком данной инициативы выступает муниципальное учреждение под названием "Инвестиционно-строительный центр Тамбова "Инвестор". Выбор подрядчика будет осуществлен путем проведения торгов, результаты которых будут объявлены до 15 ноября. Сумма начальной стоимости ремонта составляет 240,4 миллиона рублей. Это уже второй случай проведения электронного аукциона по вопросу проведения ремонта школы. Первый аукцион, с начальной стоимостью близкой к 244 миллионам рублей, был отменен.
Для финансирования реконструкции школы №35 были получены средства благодаря победе в конкурсе, проводимом Министерством просвещения Российской Федерации. Основной корпус учебного заведения, расположенный на улице Сенько, включает два здания: первое, двухэтажное, было построено в 1964 году, а второе, четырехэтажное, в 1996 году. В тот период также планировалось строительство бассейна, однако были выполнены только основные строительные работы.
Работы по капитальному ремонту комплекса зданий разбиты на 109 этапов, в рамках которых планируется заменить кровлю, выполнить реконструкцию фасада, обновить коммуникационную инфраструктуру, установить системы видеонаблюдения и вентиляции. Начало работ запланировано на 1 января следующего года.
Как ранее сообщалась пресс-служба администрации Тамбова, в период ремонта в школе на Сенько детей будут обучать во втором корпусе, который расположен на улице Нагорной, и ранее служил зданием школы №3.
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