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В Тамбовской области капитально отремонтируют здания 20 школ
В Тамбовской области в период с 2024 по 2025 годы будет проведен капитальный ремонт 20 зданий школ, общая сумма которого составит 1,7 млрд рублей. Данные о ходе выполнения программы в текущем году и планах на будущий период были обсуждены на заседании оперативного штаба по реализации нацпроектов, которое состоялось 11 июля.
В 2023 году в Тамбовской области также будет проведен капитальный ремонт 14 школьных зданий на общую сумму 602,7 млн рублей. На данный момент, строительная готовность нескольких объектов составляет от 93% до 100%. К ним относятся Рудовский филиал Пичаевской школы Пичаевского муниципального округа, Шульгинский филиал Новопокровской школы Мордовского муниципального округа, школа №1 города Моршанска и Хитровский филиал Верхнеспасской школы Рассказовского муниципального округа.
На объектах, где показатели строительной готовности не достигают высоких значений, руководитель региона поручил увеличить количество рабочих и скорректировать графики проведения работ.
Масштабная программа капитального ремонта школ началась в Тамбовской области в прошлом году. В течение периода с 2022 по 2025 годы более 25 тысяч школьников получат возможности для обучения, воспитания и дополнительного образования. Для реализации этой программы в рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования" в регион было направлено более 3 млрд рублей.
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