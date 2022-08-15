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Тамбовские школы готовятся к открытию после капитального ремонта
Сегодня, 15:02
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Большинство школ Тамбовской области, где сейчас идёт капитальный ремонт, откроют 1 сентября. Ребята пойдут в обновлённые учебные заведения, оборудованные по последнему слову техники. В списке этих школ Ивановский филиал Новопокровской школы Мордовского района, Лицей № 29 г. Тамбова, Пичаевская школа, Изосимовский филиал Кочетовской школы Мичуринского района, Пересыпкинский филиал 2-Гавриловской школы, Красивская школа Инжавинского района, Нижнеспасский филиал Верхнеспасской школы Рассказовского района, Ржаксинская школа № 2 имени Героя Советского Союза Г.А. Пономарёва, Устьинская школа Моршанского района.
Кроме того, в День знаний откроется новое образовательное учреждение в Умётском районе. Современный корпус базовой школы рассчитан для 250 детей и ещё для 100 ребят, которые будут заниматься по программам дополнительного образования. Образовательная программа школы предполагает агроинженерный уклон. Результатом обучения должно стать формирование таких компетенций у выпускника, которые обеспечат ему возможность получить инженерное образование.
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