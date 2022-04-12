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В Тамбовской области планируют отремонтировать 14 школ
Сегодня, 10:25
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В 2022 году в Тамбовской области планируют отремонтировать 14 школ. В настоящее время к работам приступили на 5 объектах. Всего на ремонт общеобразовательных учреждений планируется потратить 1,15 миллиарда рублей, из них 825 миллионов в текущем году.
В частности в Рассказовском районе начали ремонтировать Нижнеспасский филиал Верхнеспасской школы, а в Мордовском районе — Ивановский филиал Новопокровской школы.
По словам врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова важно, что сами ребята, их родители, педагоги, представители общественности активно участвуют в ремонте школ.
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