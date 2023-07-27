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В Тамбове капитально отремонтируют казачью школу
В январе 2024 года в областном центре стартует капитальный ремонт казачьей кадетской школы-интерната, которая носит имя графа И. И. Воронцова-Дашкова, сообщает ИА «Онлайн Тамбов». Работы будут проведены в шесть этапов.
К 1 июля 2025 года планируется выполнить замену окон и дверей, выравнивание и облицовку внутренних стен здания, а также ремонт кровли, фасадов, потолков и полов. Также в рамках ремонта запланирована замена коммуникаций, установка системы вентиляции, видеонаблюдения и пожарной сигнализации.
Общая стоимость капремонта составит 76,5 млн рублей, а средства на проведение работ будут выделены из регионального бюджета. Итоги электронного аукциона по выбору подрядной компании показали, что тамбовское предприятие ООО «Окна Тамбова» стало контрактным исполнителем проекта.
Фото: казачьяшкола.рф
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В январе 2024 года в областном центре стартует капитальный ремонт казачьей кадетской школы-интерната, которая носит имя графа И. И. Воронцова-Дашкова. Эту информацию предоставило ИА «Онлайн Тамбов». По сообщениям, работы будут проведены в шесть этапов.
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