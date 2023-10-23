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Школу № 35 в Тамбове планируют отремонтировать за 244 млн рублей
23 октября 2023
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Муниципальное учреждение "Инвестиционно-строительный центр Тамбова "Инвестор" объявило о проведении поиска подрядчика для проведения капитального ремонта школы №35, расположенной на улице Сенько. Начальная стоимость контракта оценивается в размере 243,9 миллионов рублей. Эта информация была опубликована на государственном портале по государственным закупкам.
Планируется, что капитальный ремонт данного учебного заведения будет проводиться с 1 января 2024 года по 30 июля 2025 года и будет разделен на 111 этапов. Эти работы включают в себя обновление кровли, фасада и коммуникаций, а также установку новой системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, а также турникетов на входе в школу.
Подрядчика будут выбирать путем проведения аукциона, заявки на участие, в котором принимаются до 30 октября. Окончательные результаты аукциона планируется объявить 1 ноября.
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