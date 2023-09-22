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У здания библиотеки им. А.С. Пушкина отремонтируют платформу

Сегодня, 09:47
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У здания библиотеки им. А.С. Пушкина отремонтируют платформуВ региональном бюджете Тамбовской области выделено 7,2 миллиона рублей на восстановление платформы здания Тамбовской областной универсальной научной библиотеки, названной в честь А. С. Пушкина. Подрядчика для этого проекта выберут по результатам электронного аукциона, который завершится до 27 сентября. Заказчиком данного ремонта является само бюджетное учреждение.

На выполнение работ отведено 45 дней, в течение которых организация, победившая на аукционе и заключившая контракт, должна будет выполнить следующие задачи: демонтаж тротуарных плит, проведение гидроизоляции стен и фундаментов, установку бортовых камней и плитки. Важно отметить, что библиотека будет продолжать свою работу на протяжении всего периода ремонта. Гарантия на качество выполненных работ составит 36 месяцев.

В июне текущего года главная библиотека Тамбовской области уже заключила контракт на капитальный ремонт системы автоматического газового пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. За выполнение этой работы отвечает местная компания ООО «Гефест», общая стоимость которой составляет 12,6 миллиона рублей.
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