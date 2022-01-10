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Жители области: машины «скорой» помощи разваливаются на глазах
Вчера, 09:43
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Жители Тамбовской области, особенно сельчане, продолжают жаловаться на сферу здравоохранения. Кто-то пишет про невозможность оказания должной полеативной помощи, а где-то существуют проблемы с машинами «скорой помощи».
«Их нет смысла ремонтировать, они разваливаются на глазах. На них невозможно доехать до г. Тамбова. Их не хватает на выезды неотложной медпомощи, за забором материала на COVID-19», – рассказывают жители Мучкапского района.
Жители района просят увеличить количество машин «скорой», так как их катастрофически не хватает.
Фото – «Федерал пресс»
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