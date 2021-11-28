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Жители области бьют тревогу насчет оказания медпомощи
Сегодня, 09:56
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С каждым днем растет количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. В регионе выявляют сотни инфицированных, смертность не отступает. На этом фоне все чаще возникают проблемы по оказанию оперативной медицинской помощи.
На «Прямую линию» врио главы администрации Тамбовской области все больше поступает жалоб от жителей региона.
«Бесплатных лекарств нет (а лекарства не дешевые, при пенсии в 10 тыс. рублей), тестов нет. Возникает вопрос, что же развозят хваленые волонтеры? А ведь «врач» лечащий получит деньги за ковидного больного. Где искать справедливости? Как объяснить пожилому человеку, почему доктор не приезжает?» – задается вопросом дочь матери, которой не могут оказать в полном объеме качественную медицинскую помощь.
Другой заявитель написал, что у него выявили положительный тест на коронавирус, он сразу сообщил в поликлинику, однако оперативной медпомощи не дождался.
Ещё одна пенсионерка сообщила о том, что не может привиться желаемой вакциной – «КовиВак». В нескольких учреждениях по телефону заверили, что препарат есть, но когда пожилая тамбовчанка приехала прививаться, внезапно оказалось, что вакцины нет.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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