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Тамбовские врачи: привитые также могут заболеть
Вчера, 17:26
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Вчера состоялся брифинг по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, в котором приняли участие врачи ведущих лечебных учреждений региона. В Тамбовской области медики бьют тревогу. В нашем регионе ухудшается эпидемиологическая ситуация. Ежедневно растет число новых случаев заболевания коронавирусом и летальных исходов.
Врачи отмечают, что привитые могут также заболеть, но перенести болезнь в легкой форме.
В настоящее время жителям Тамбовской области доступны вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».
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