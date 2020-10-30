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» » Растет количество заболевших коронавирусом

Растет количество заболевших коронавирусом

Сегодня, 12:22
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Растет количество заболевших коронавирусом Региональный штаб сообщает, что 1 ноября зафиксировано 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из новых случаев 53 женщины, 27 мужчин, 15 детей. Все заболевшие ранее контактировали с больными из своей группы общения, приезжих из других регионов нет. Количество смертей перевалило за 50 человек.

Фото: Юлия Новикова
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