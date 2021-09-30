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В Тамбовской области растет число заболевших COVID-19

Вчера, 11:38
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В Тамбовской области растет число заболевших COVID-19Практически каждый день в Тамбовской области фиксируется значительное число заболевших новой коронавирусной инфекцией. На утро сегодняшнего дня, за минувшие сутки в области подтверждён 121 новый случай.

По состоянию на конец сентября первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 370117 жителей региона. Полностью вакцинированы (1 и 2 этап) 343282 человек.
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