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В Тамбовской области увеличивается число жертв коронавируса
Сегодня, 10:01
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В Тамбовской области практически каждый день фиксируется рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. По состоянию на утро 8 ноября диагноз поставили еще 105 пациентам.
Увеличивается и число жертв коронавируса, сейчас эта цифра составляет – 56 человек. На госпитализации находится 710 человек, с диагнозом «пневмония» 666 пациента.
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