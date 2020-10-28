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Число жертв коронавируса составило 50 человек
Сегодня, 09:00
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В Тамбовской области зафиксирована очередная смерть от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в области умерло 50 человек. Заболевание коронавирусом в регионе диагностировалось почти у 10 тысяч жителей.
Остаются на карантине на дому под медицинским наблюдением - 3296 чел., из них с подтвержденным диагнозом – 604.
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