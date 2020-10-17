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Зафиксирована очередная жертва коронавируса
В Тамбовской области зафиксирована очередная жертва коронавируса это уже 57-ой летальный случай. Человек умер от осложнений, вызванных инфекцией. Увеличивается и печальная статистика по новым заражениям, сегодня область перешагнула планку в 70 человек.
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В Тамбовской области зафиксирована очередная жертва коронавируса это уже 57-ой летальный случай.
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