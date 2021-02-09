|
Депутаты заявили о недостаточных темпах вакцинации от COVID-19
Сегодня, 11:19
Комментариев: 0
Версия для печати
На днях в Тамбовскую область поступила очередная партия вакцины против коронавируса в количестве 8820 доз. Всего с начала вакцинации первый этап прошли лишь 17 тысяч человек, что составляет менее 2% от численности населения области. Для сравнения в Липецкой области планку в 20 тысяч вакцинированных преодолели вначале февраля.
В тоже время увеличивается количество летальных исходов от новой инфекции. По информации регионального штаба на 10-ое февраля, в Тамбовской области от осложнений коронавирусной инфекции скончались 297 человек.
Иные цифры публикует Росстат. В 2020 году в Тамбовской области с установленным диагнозом коронавирусной инфекции скончался 871 человек.
Анализируя ситуацию с последствиями коронавируса, депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров отмечает, что темпы вакцинации явно недостаточные, говорит и о других болезнях, от которых пострадали жители Тамбовской области.
«Темпы вакцинации против коронавирусной инфекции в Тамбовской области недостаточны, обстановка с заболеваемостью COVID-19 остается сложной. И, к слову, люди умирают не только от коронавируса. В структуре смертности за прошлые периоды преобладают болезни системы кровообращения около 40%, новообразования 11,5%. При своевременном выявлении заболеваний, эффективном лечении недугов, профилактике можно спасти тысячи жителей нашей области. Ведь умирают не только люди преклонного возраста, но и представители трудоспособного населения», - отмечает Артем Александров.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.