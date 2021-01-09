Депутат заявил о многократном занижении штабом количества смертей с COVID-19 Комментариев: 0



«Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в Тамбовской области в сентябре-ноябре 2020 года (с началом второй волны) число зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции составило 386 человек. По информации регионального штаба за период сентябрь-ноябрь умерло почти 50 человек, а всего с начала пандемии 209 человек. Выходит, что разница между данными оперативного штаба области и статистикой за рассматриваемый период составляет семь раз», - отмечает депутат Артем Александров.



Для сравнения в Липецкой области по данным статистики в ноябре от COVID-19 умерло менее 40 человек, в Тамбовской области – 207 человек умерло с выявленной коронавирусной инфекцией.



Кроме того, по сравнению с январем-ноябрем 2019 года количество умерших в январе-ноябре 2020 в Тамбовской области увеличилось на 1762 человека (на 12,6%) и составило 15,8 тыс. человек.



Ситуация с коронавирусом ещё больше обнажила последствия оптимизации медицины. В Тамбовской области осталось 43 больничных организации, 122 поликлиники (самостоятельных и входящих в состав других организаций) и 423 фельдшерско-акушерских пункта. Во многих районах нет инфекционных отделений.



«Пандемию коронавируса не стоит рассматривать лишь сугубо в медицинской плоскости. Нужно кардинальным образом менять экономическую политику, чтобы та создавала рабочие места, расширять бесплатную и качественную медицину, чтобы экономика работала на благо всего общества, а не в интересах отдельных лиц», — считает Артём Александров.



Фото: unsplash

По мнению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, масштабы пандемии в регионе отличаются от заявлений оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции., - отмечает депутат Артем Александров.Для сравнения в Липецкой области по данным статистики в ноябре от COVID-19 умерло менее 40 человек, в Тамбовской области – 207 человек умерло с выявленной коронавирусной инфекцией.Кроме того, по сравнению с январем-ноябрем 2019 года количество умерших в январе-ноябре 2020 в Тамбовской области увеличилось на 1762 человека (на 12,6%) и составило 15,8 тыс. человек.Ситуация с коронавирусом ещё больше обнажила последствия оптимизации медицины. В Тамбовской области осталось 43 больничных организации, 122 поликлиники (самостоятельных и входящих в состав других организаций) и 423 фельдшерско-акушерских пункта. Во многих районах нет инфекционных отделений., — считает Артём Александров.Фото: unsplash



