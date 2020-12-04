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В Тамбовской области увеличилась смертность населения
Сегодня, 11:37
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По информации Тамбовстата в Тамбовской области по сравнению с январем-сентябрем 2019 года количество умерших в январе-сентябре 2020 увеличилось на 732 человека (6,4%) и составило 12,2 тыс. человек. Ситуация усугубилась на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Одновременно снизилось число новорожденных практически на 4%. Смертность превышает рождаемость в 2,2 раза.
Фото - GETTY IMAGES
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