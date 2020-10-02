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Число умерших превышало число родившихся в 2,2 раза
Вчера, 18:57
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По последним данным Тамбовстата в январе-июле 2020 года в области зарегистрировано 4,3 тыс. новорожденных, это на 199 младенцев (на 4,4%) меньше, чем в январе-июле 2019 года.
По сравнению с январем-июлем 2019 года количество умерших в январе-июле 2020 увеличилось на 439 человек (4,8%) и составило 9,5 тыс. человек.
В январе-июле 2020 года число умерших превышало число родившихся в 2,2 раза, в январе-июле 2019 г. – в 2,0 раза.
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