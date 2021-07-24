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Тамбовчане жалуются на качество медпомощи при лечении от COVID-19
Вчера, 15:56
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На сайте главы администрации Тамбовской области регулярно появляются жалобы от жителей города Тамбова и области, которые просят оказать содействие в предоставлении качественной медицинской помощи при лечении от COVID-19.
«Мой папа болен ковид, почувствовал себя хуже, вызвали скорую в 9:28 , ждали до вечера, позвонили в 19:52, нам сказала оператор Денисова, что машин нет и никто к Вам ехать не собирался, на мой вопрос - кто принимал мой вызов утром, мне ответили, что я не знаю кто принимал ваш вызов.. .Человек целый день был без лекарств и дальнейших рекомендаций врача, почему такое отношение к людям? Одним больше, другим меньше?» - пожаловалась Елена Юрьевна.
Следующее обращение связано с проблемой получения лекарств. По словам жены больного, препарата нет ни в городе, ни области.
На этом фоне растет количество заболевших и летальных исходов от коронавирусной инфекции.
Фото: АГН Москва
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