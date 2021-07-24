Тамбовчане жалуются на качество медпомощи при лечении от COVID-19 0 На сайте главы администрации Тамбовской области регулярно появляются жалобы от жителей города Тамбова и области, которые просят оказать содействие в предоставлении качественной медицинской помощи при лечении от COVID-19.

Федеральный телеканал рассказал про градостроительный конфликт в Тамбове 0 Вчера на федеральном телеканале «Красная линия» в программе «Темы дня» вышел репортаж про градостроительный конфликт в городе Тамбове по ул. Чичканова, 131, который длится не первый год.

Вкладчикам «Золотой Руси» компенсации пока не полагаются 0 Остаются в сложной ситуации обманутые вкладчики кооператива «Золотая Русь», которые пытаются вернуть сотни миллионов рублей. Многие из них надеялись получить компенсацию из специального фонда, но пока на эти деньги рассчитывать на приходится.

Ушел из жизни бывший зампрокурора области Дмитрий Гурулёв 0 Из жизни ушел заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Дмитрий Гурулев, который ранее был заместителем прокурора Тамбовской области. Причина смерти – осложнения от коронавируса.

Во многих бюджетных учреждениях Тамбова не установлены приборы учета 0 На последнем заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы обсуждался вопрос энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений города.

В Тамбове проверяют торговлю квасом и мороженым 0 В Тамбове сотрудники администрации провели рейды по проверке выносной торговли квасом и мороженым. В ходе проверки возникали вопросы и по обработке рабочих мест.

В центре Тамбова жильцы дома живут без горячей воды 0 В Тамбове жильцы многоквартирного дома № 119 по ул. Советской больше года живут без нормального горячего водоснабжения. Проблема началась весной прошлого года и до сих пор тянется. Как рассказали местные жители, люди обращались во всевозможные инстанции: управляющую компанию ООО «УК Центральная»,

В Тамбове закрыли единственный зоопарк 0 В Тамбове на ул. Московской закрыли единственный зоопарк, причина непростая экономическая ситуация. Большая часть животных распродана в другие зоопарки. На месте учреждения будет создан экологический научно-образовательный центр.

В Тамбове выступили за добровольную вакцинацию 0 На днях в городе Тамбове прошли общественные обсуждения организованные депутатами от КПРФ актуальных социально-экономических вопросов, а также темы обязательного вакцинирования.

В области погасили 70-миллионную задолженность по зарплате 0 Сегодня состоялось заседание коллегии прокуратуры, на котором были подведены итоги работы за первое полугодие 2021 года. Особое внимание прокуратура уделяет вопросам защиты трудовых прав.

На предприятиях продолжается вакцинация от COVID-19 0 В Тамбовской области продолжается вакцинация от COVID-19. Некоторые работодатели организуют мобильные пункты вакцинации.

Ливень парализовал отдельные улицы в Тамбове 0 Прошедший вчера ливень парализовал в городе Тамбове отдельные улицы. На севере областного центра в районе ТЦ «Карусель» автомобили едва ли смогли разъехаться на перекрестке — дорогу снова затопило, так же, как и несколько дней назад, в отдельные моменты было парализовано движение для легковых

В поселке Новая Ляда появится приют для безнадзорных животных 0 В связи с ростом жалоб жителей Тамбовской области на бродячих собак принято решение организовать на территории региона несколько приютов для животных, в том числе в поселке Новая Ляда Тамбовского района.

В Тамбовской области разрешили проводить агитационные мероприятия 0 Внесены изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области», которые разрешили в период выборов проводить кандидатам и партиям агитационные мероприятия.

Под Красненским карьером планируют проложить водовод 0 В северной части города Тамбова планируют заменить проблемный водовод, проходящий по ул. Рылеева. Трубу, которая заменит изношенный водовод, рвущийся несколько раз в год, хотят проложить под Красненским карьером.

На тамбовчан могут возложить уборку городских территорий 0 Вокруг новой редакции правил благоустройства города Тамбова разгорелись серьезные дебаты. Согласно поправкам, которые были внесены в правила фракцией партии «Родина» обязанность по содержанию и благоустройству территорий возложена не только на собственников, но и на лиц, ответственных за

За 7,5 млн рублей в областном центре будут отлавливать собак 0 Из бюджета города Тамбова на отлов бездомных животных планируют выделить 7,5 млн рублей.

В Тамбове есть непригодные для купания пляжи 0 Роспотребнадзор по Тамбовской области выявил в городе Тамбове непригодные для купания пляжи.

В Тамбове ликвидируют последствия грозы 0 Ночью Тамбовскую область накрыл шквалистый ветер и гроза, что привело, к множественным обрывам линий электропередач и обрушению отдельных конструкций.

Тамбовчан беспокоит качество питьевой воды 0 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области подвело итоги работы за первое полугодие 2021 года.