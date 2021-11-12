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Жители сел: «Никто не может оказать медицинскую помощь больным»
Сегодня, 09:23
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В России решили ввести QR-коды в магазинах и на транспорте в целях борьбы с распространением коронавируса, вот только доступность качественной медицинской помощи в сельской местности это не решит. На сайт губернатора «Прямая линия» поступает все больше обращение от жителей Тамбовской области.
В частности, жители Калугино Инжавинского района банально не могут обратиться к медицинскому специалисту и получить помощь.
«С начала сентября многие жители стали заболевать вирусными заболеваниями, многие переносят это очень тяжело, - пишут сельчане. - Врач в отпуске, медицинской сестры нет. Соответственно никто не может оказать медицинскую помощь больным. Скорую вызвать невозможно» (орфография и пунктуация автора сохранены).
В Сампурском районе в селе Ивановка в принципе нет даже аптеки, её закрыли пару лет назад. В селе преимущественно проживают пожилые люди, которые не могут выезжать постоянно в районный центр за лекарствами.
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