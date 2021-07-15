Жители Тамбовской области: «Человек пришёл на вакцинацию, а ее нет!» Комментариев: 0 В Тамбовской области складывается сложная ситуация с нехваткой вакцин от коронавируса. Жители в массовом порядке пишут жалобы на сайт «Прямая линия» и в социальных сетях.



«Человек пришёл на вакцинацию, а ее нет! И теперь из-за принятого постановления мне работы лишаться? Ни у кого ничего нет и все в то же время хотят, чтобы все были привиты», - отмечают жители региона.



Кроме того, граждане жалуются на то, что в межучреждениях им назначают день, когда будет прививка, а по итогу в указанный день ее не появляется. «Ввели обязательную вакцинацию, а обеспечить ее не могут. Для тех, кто делает вторую прививку, вакцина есть, а что делать тем, кто не может сделать первую?» - спросила местная жительница на сайте «Прямая линия».



Власти признают проблему. Недавно в листе ожидания числилось более 30 тысяч человек, которые ждут своей очереди на вакцинацию. В Тамбовской области складывается сложная ситуация с нехваткой вакцин от коронавируса. Жители в массовом порядке пишут жалобы на сайт «Прямая линия» и в социальных сетях.- отмечают жители региона.Кроме того, граждане жалуются на то, что в межучреждениях им назначают день, когда будет прививка, а по итогу в указанный день ее не появляется.- спросила местная жительница на сайте «Прямая линия».Власти признают проблему. Недавно в листе ожидания числилось более 30 тысяч человек, которые ждут своей очереди на вакцинацию.



