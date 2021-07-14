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В области наблюдается дефицит вакцины от коронавируса
Вчера, 14:12
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На фоне проблемы с дефицитом вакцины от коронавируса в Тамбовской области главный санитарный врач Владимир Агафонов внес изменения в постановление об обязательной вакцинации граждан. В листе ожидания числилось более 30 тысяч человек.
В новой редакции отмечено, что в случае дефицита вакционных препаратов организовать запись сотрудников в медицинские организации на вакцинацию в «лист ожидания».
Отметим, что полностью вакцинировались двумя компонентами только 148 тысяч жителей региона.
Фото – «Тамбовская жизнь»
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