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В Тамбовской области полностью вакцинировали 16 тысяч человек

Сегодня, 09:29
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В Тамбовской области полностью вакцинировали 16 тысяч человек В Тамбовской области полностью вакцинированы (1 и 2 этап) 16145 человек. Кроме того, очередная партия вакцины от коронавируса в количестве 6100 комплектов поступила в наш регион.

Вакцинация проходит во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В приоритетном порядке вакцинации подлежат работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения.
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