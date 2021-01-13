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Тамбовская область получила 800 комплектов вакцины Гам-Ковид-Вак
Вчера, 10:29
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В Тамбовской области продолжается вакцинация от коронавируса, на днях регион получил 800 комплектов вакцины Гам-Ковид-Вак, которые были направлены в лечебные учреждения. Случаев серьезных побочных эффектов не зафиксировано.
Кроме того, запланирована поставка в Тамбовскую область 39 тысяч доз вакцины, после чего начнется массовая вакцинация.
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