Жители ул. Чичканова: «Власть людей не слышит» 0 На днях во дворе дома по ул. Чичканова, 131 в Тамбове состоялось собрание местных жителей выступающих против застройки дворовой территории.

Стела у Парка культуры ведёт отсчёт до выборов 0 В Тамбове обновили стелу у Парка культуры и отдыха, которая сейчас ведет отсчет до единого дня голосования, который состоится 19 сентября 2021 года. В соответствии с предстоящими выборами, стелу украсили в цвета российского флага.

До 1 сентября в Тамбове перекрыли улицу Воронежскую 0 В связи с ремонтными работами до 1 сентября в городе Тамбове перекрыли улицу Воронежскую. Проезд ограничен от проезда Авиаторов до границы Тамбова.

В Тамбове проходят пикеты против обязательной вакцинации 0 Представители КПРФ провели серию одиночных пикетов «за качественную медицину и против обязательной вакцинации» в Тамбове и в селе Пичаево.

В Тамбове приступили к ремонту многострадального проезда Энергетиков 0 В городе Тамбове приступили к ремонту проезда Энергетиков, который добивались местные жители не первый год. Сейчас дорожники укладывают выравнивающий слой. Специалистам также поручили тщательнее проработать вопрос с обустройством съездов на прилегающие территории и отводом воды от жилых домов.

Экс-глава сельсовета похищала бюджетные деньги 0 Около 250 тысяч рублей из бюджета похитила экс-глава сельского совета из Мичуринского района, которая заключала фиктивные договора на решение вопросов местного значения, а деньги присваивала себе.

На 10 пляжах Роспотребнадзор не рекомендует купаться 0 Роспотребнадзор по Тамбовской области получил санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства 23 рекреационных мест в Тамбовской области.

Заболеваемость коронавирусом выросла на 42% 0 Тамбовская область бьет новые рекорды по заболеваемости коронавирусной инфекцией - за две недели заболеваемость коронавирусом выросла на 42%.

Коммунисты определились с кандидатами на довыборы в гордуму 0 Вчера бюро Тамбовского обкома КПРФ выдвинуло кандидатов в депутаты на повторные выборы депутатов Тамбовской городской Думы по одномандатным избирательным округам № 6 и 8.

Жителям Бондарского района мешает жить неприятный запах от завода 0 Жители Бондарского района, живущие рядом с сыродельным заводом, бьют тревогу – в ходе производственного процесса предприятие осуществляет выброс отходов из-за которого жителям попросту нечем дышать на улицах районного центра.

В Тамбове после ливня затопило перекресток 0 В результате ливня в городе Тамбове вновь затопило перекресток на пересечении улиц Чичерина и Мичуринской, отдельные транспортные средства были вынуждены объезжать развязку, вода буквально накрывала машины.

Провалился проект со строительством детсада на Рязанской, 17 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы обсуждался вопрос реализации программ развития социальных объектов города за 2020 год. Объект, который должны были в 2020 году построить в рамках программы комплексного развития социальной инфраструктуры - детский сад на ул. Рязанской, 17. Участок

В Тамбове снова десятки тысяч человек остались без воды 0 Из-за коммунальной аварии на водоводе северная часть города Тамбова снова осталась без воды более 60 тыс. человек. Авария произошла вчера днем, устранить должны были ночью, но до сих пор работы не завершены.

Владимир Титаренко: «мусорная тема» сильно политизирована 0 «В Тамбовской области неизвестные напали на экоактивиста, пытавшегося пожаловаться Путину на планы властей построить огромный мусорный полигон» — статьи с подобными заголовками накануне облетели федеральные СМИ. Однако при более внимательном рассмотрении вопроса становится понятно, что он гораздо

Пострадавшие предприниматели снова обратились к Владимиру Путину 0 Вчера во время «прямой линии» с Президентом РФ Владимиром Путиным представители ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей в очередной раз обратились к главе государства с просьбой защитить их права и законные интересы.

За отказ от вакцинации могту отстранять от работы 0 Оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции дал разъяснения об ответственности за неисполнение постановления об обязательной вакцинации сотрудников, которое было подписано главным санитарным врачом Тамбовской области.

Власти заявили, что завершать реконструкцию «Спартака» - нецелесообразно 0 Вчера состоялось очередное заседание Тамбовской городской Думы. С отчетом об исполнении программы комплексного развития социальной инфраструктуры за 2020 год в областном центре выступила заместитель главы администрации города Антонина Колодина.

Мужчина на гидроцикле врезался в дерево и разбился 0 В селе Глазок в Мичуринском районе произошло происшествие - мужчина на гидроцикле врезался в дерево и разбился. По дороге в медицинское учреждение пострадавший скончался.

Умер директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» 0 После операции на поджелудочной железе скончался директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Валерий Кантеев, ему было 65 лет, - сообщает «ПроТамбов».

За неделю в Тамбовской области утонуло 12 человек 0 За прошлую неделю в Тамбовской области на водных объектах утонуло 12 человек.