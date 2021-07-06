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В Тамбове проходят пикеты против обязательной вакцинации
Вчера, 09:17
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Представители КПРФ провели серию одиночных пикетов «за качественную медицину и против обязательной вакцинации» в Тамбове и в селе Пичаево.
По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова примерно 70% населения поддерживает их требования, мы не занимаем сторону антипрививочников, вопрос в добровольности – сообщает «Ъ-Черноземье».
28 июня главный санитарный врач Тамбовской области Владимир Агафонов подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий граждан в регионе.
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