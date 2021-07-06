Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Лучше скажи мало, но хорошо.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Пострадавшие предприниматели снова обратились к Владимиру Путину

Власти заявили, что завершать реконструкцию «Спартака» - нецелесообразно

Прокурор области взял на контроль «кейс» Дмитрия Кривенко

Возбуждено новое уголовное дело по строительству дома по ул. Коммунальной, 46

ИА «Тамбов-информ» выиграло суд по иску Дмитрия Кривенко

В Тамбовской области ужесточили коронавирусные ограничения

Сеть магазинов «Экoном» /«Огoнёк» - закрывается

КПК «Золотая Русь» признали банкротом

В области в два раза зафиксирован рост заболеваемости COVID–19

Жители Красносвободного живут как «в глухой таёжной деревне»

ФК «Тамбов» - стал историей футбола

Более 100 млн рублей уйдет на публикации об успехах области

» » В Тамбове проходят пикеты против обязательной вакцинации

В Тамбове проходят пикеты против обязательной вакцинации

Вчера, 09:17
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове проходят пикеты против обязательной вакцинацииПредставители КПРФ провели серию одиночных пикетов «за качественную медицину и против обязательной вакцинации» в Тамбове и в селе Пичаево.

По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова примерно 70% населения поддерживает их требования, мы не занимаем сторону антипрививочников, вопрос в добровольности – сообщает «Ъ-Черноземье».

28 июня главный санитарный врач Тамбовской области Владимир Агафонов подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий граждан в регионе.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

За отказ от вакцинации могту отстранять от работы

В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

Депутаты заявили о недостаточных темпах вакцинации от COVID-19

Стартовала кампания по вакцинации населения от COVID-19

Тамбовская область отстает от плана иммунизации населения

Выполнение плана профилактических прививок в Тамбовской области за январь-а ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Жители ул. Чичканова: «Власть людей не слышит»

Вчера, 09:59
0
На днях во дворе дома по ул. Чичканова, 131 в Тамбове состоялось собрание местных жителей выступающих против застройки дворовой территории.

Стела у Парка культуры ведёт отсчёт до выборов

Вчера, 09:42
0
В Тамбове обновили стелу у Парка культуры и отдыха, которая сейчас ведет отсчет до единого дня голосования, который состоится 19 сентября 2021 года. В соответствии с предстоящими выборами, стелу украсили в цвета российского флага.

До 1 сентября в Тамбове перекрыли улицу Воронежскую

Вчера, 09:35
0
В связи с ремонтными работами до 1 сентября в городе Тамбове перекрыли улицу Воронежскую. Проезд ограничен от проезда Авиаторов до границы Тамбова.

В Тамбове проходят пикеты против обязательной вакцинации

Вчера, 09:17
0
Представители КПРФ провели серию одиночных пикетов «за качественную медицину и против обязательной вакцинации» в Тамбове и в селе Пичаево.

В Тамбове приступили к ремонту многострадального проезда Энергетиков

6 июля 2021
0
В городе Тамбове приступили к ремонту проезда Энергетиков, который добивались местные жители не первый год. Сейчас дорожники укладывают выравнивающий слой. Специалистам также поручили тщательнее проработать вопрос с обустройством съездов на прилегающие территории и отводом воды от жилых домов.

Экс-глава сельсовета похищала бюджетные деньги

6 июля 2021
0
Около 250 тысяч рублей из бюджета похитила экс-глава сельского совета из Мичуринского района, которая заключала фиктивные договора на решение вопросов местного значения, а деньги присваивала себе.

На 10 пляжах Роспотребнадзор не рекомендует купаться

6 июля 2021
0
Роспотребнадзор по Тамбовской области получил санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства 23 рекреационных мест в Тамбовской области.

Заболеваемость коронавирусом выросла на 42%

5 июля 2021
0
Тамбовская область бьет новые рекорды по заболеваемости коронавирусной инфекцией - за две недели заболеваемость коронавирусом выросла на 42%.

Коммунисты определились с кандидатами на довыборы в гордуму

4 июля 2021
0
Вчера бюро Тамбовского обкома КПРФ выдвинуло кандидатов в депутаты на повторные выборы депутатов Тамбовской городской Думы по одномандатным избирательным округам № 6 и 8.

Жителям Бондарского района мешает жить неприятный запах от завода

4 июля 2021
0
Жители Бондарского района, живущие рядом с сыродельным заводом, бьют тревогу – в ходе производственного процесса предприятие осуществляет выброс отходов из-за которого жителям попросту нечем дышать на улицах районного центра.

В Тамбове после ливня затопило перекресток

3 июля 2021
0
В результате ливня в городе Тамбове вновь затопило перекресток на пересечении улиц Чичерина и Мичуринской, отдельные транспортные средства были вынуждены объезжать развязку, вода буквально накрывала машины.

Провалился проект со строительством детсада на Рязанской, 17

3 июля 2021
0
На последнем заседании Тамбовской городской Думы обсуждался вопрос реализации программ развития социальных объектов города за 2020 год. Объект, который должны были в 2020 году построить в рамках программы комплексного развития социальной инфраструктуры - детский сад на ул. Рязанской, 17. Участок

В Тамбове снова десятки тысяч человек остались без воды

2 июля 2021
0
Из-за коммунальной аварии на водоводе северная часть города Тамбова снова осталась без воды более 60 тыс. человек. Авария произошла вчера днем, устранить должны были ночью, но до сих пор работы не завершены.

Владимир Титаренко: «мусорная тема» сильно политизирована

2 июля 2021
0
«В Тамбовской области неизвестные напали на экоактивиста, пытавшегося пожаловаться Путину на планы властей построить огромный мусорный полигон» — статьи с подобными заголовками накануне облетели федеральные СМИ. Однако при более внимательном рассмотрении вопроса становится понятно, что он гораздо

Пострадавшие предприниматели снова обратились к Владимиру Путину

1 июля 2021
0
Вчера во время «прямой линии» с Президентом РФ Владимиром Путиным представители ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей в очередной раз обратились к главе государства с просьбой защитить их права и законные интересы.

За отказ от вакцинации могту отстранять от работы

1 июля 2021
0
Оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции дал разъяснения об ответственности за неисполнение постановления об обязательной вакцинации сотрудников, которое было подписано главным санитарным врачом Тамбовской области.

Власти заявили, что завершать реконструкцию «Спартака» - нецелесообразно

1 июля 2021
0
Вчера состоялось очередное заседание Тамбовской городской Думы. С отчетом об исполнении программы комплексного развития социальной инфраструктуры за 2020 год в областном центре выступила заместитель главы администрации города Антонина Колодина.

Мужчина на гидроцикле врезался в дерево и разбился

30 июня 2021
0
В селе Глазок в Мичуринском районе произошло происшествие - мужчина на гидроцикле врезался в дерево и разбился. По дороге в медицинское учреждение пострадавший скончался.

Умер директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»

30 июня 2021
0
После операции на поджелудочной железе скончался директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Валерий Кантеев, ему было 65 лет, - сообщает «ПроТамбов».

За неделю в Тамбовской области утонуло 12 человек

29 июня 2021
0
За прошлую неделю в Тамбовской области на водных объектах утонуло 12 человек.

В Тамбове устраняют последствия шквалистого ветра

29 июня 2021
0
Вчера на город Тамбов обрушился шквалистый ветер с дождем. В результате чего по нескольким адресам упали ветки и деревья, на отдельных участках произошел обрыв линии электропередач.
Copyrights © 2002-2021
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги