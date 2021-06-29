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За отказ от вакцинации могту отстранять от работы
Сегодня, 09:19
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Оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции дал разъяснения об ответственности за неисполнение постановления об обязательной вакцинации сотрудников, которое было подписано главным санитарным врачом Тамбовской области.
Сотрудники, которые отказываются от вакцинации, но входят в обязательные перечень, могут быть отстранены от исполнения трудовых обязательств, а работодатели привлечены к административной ответственности.
Фото: pixabay.com
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