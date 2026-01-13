|
Власти Тамбовской области обсудили проблему уборки снега во дворах и ищут системное решение
В Тамбовской области региональные и федеральные дороги расчищаются в штатном режиме, подрядные организации обеспечены техникой и достаточными запасами песко-соляной смеси. При этом основное количество жалоб от жителей связано с уборкой снега во дворах. Об этом шла речь на рабочем совещании, которое провёл глава региона Евгений Первышов.
В ходе обсуждения было отмечено, что отдельные сложности с содержанием дорог сохраняются в Сосновском округе. Власти региона рассматривают возможность смены подрядной организации, отвечающей за эти работы.
На муниципальном уровне тамбовчане чаще всего жалуются на несвоевременную расчистку придомовых территорий, снежные навалы на тротуарах и обочинах. В числе наиболее проблемных территорий названы Тамбов, Рассказово, Уварово и Кирсанов. Основная причина — нехватка специализированной техники и кадров, прежде всего у управляющих компаний.
Глава региона отметил, что дороги местного значения убираются силами муниципалитетов, однако не везде для этого хватает ресурсов. В отдельных случаях предлагается привлекать к помощи аграрные и промышленные предприятия. При этом жители должны быть заранее проинформированы о графиках работы уборочной техники.
По итогам совещания Евгений Первышов подчеркнул, что ни одна управляющая компания в регионе сейчас не располагает достаточными возможностями для качественной уборки придомовых территорий. Власти намерены менять сложившуюся систему, чтобы жители не зависели от недобросовестных поставщиков услуг.
В частности, обсуждается создание государственной управляющей компании на пилотной территории. Предполагается, что такая структура будет обеспечена необходимой техникой и персоналом и станет работать строго по нормативам, в тесном взаимодействии с жителями.
Губернатор также поручил муниципалитетам принять дополнительные меры для наведения порядка. К уборке снега должны быть привлечены и собственники, а также арендаторы коммерческих помещений, обязанные содержать в надлежащем состоянии прилегающие территории.
