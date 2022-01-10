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Жители Тамбова: «Ни пройти, ни проехать»
Сегодня, 09:05
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Жители города Тамбова продолжают жаловаться на плохую уборку общественных территорий в областном центре. «Ни пройти, ни проехать», - так чаще всего комментируют ситуацию, сложившуюся в Тамбове. Кто-то выражает недовольство, что по тротуарам сложно пройти, большинство не очищены от снега и льда, автомобилисты отмечают, что из-за снежных сугробов дороги сузились и двум машинам сложно разъехаться, а дворовые территории должным образом не убирают.
По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова: городские службы, учреждения независимо от форм собственности обязаны обеспечить ежедневную очистку и уборку от снега и льда (до твердого основания), что сегодня мы не наблюдаем
«Есть объективные причины сложившейся ситуации: нехватка специализированной техники для уборки городских территорий и порой откровенная безалаберность отдельных автомобилистов, которые, несмотря на просьбы служб, не убирают машины для уборки дворов», - отмечает депутат.
По его мнению, ситуацию можно исправить за счет закупки новой техники для МБУ «Спецдорсервис», которое занимается уборкой города. Сейчас в городе наблюдается, как дефицит техники, так и сотрудников.
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