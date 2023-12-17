Проблема с уборкой снега в Тамбове возмущает тамбовчан Комментариев: 0



Глава администрации Тамбова Максим Косенков, объявил о решении увеличить количество техники, которая будет задействована в уборке дворов многоквартирных домов на следующей неделе. Это подразумевает, что в данный момент используется не весь парк техники.



В тоже время горожане в социальных сетях пишут: «А может просто надо поднять коммунальщиков, выдать им технику и поднять зарплаты, нет? Не город, а деревня! Мы налоги платим как раз для того, чтобы было комфортно в нашем городе, а не самим откапывать многоквартирные дома и дороги…».



Депутат городской думы Тамбова, Артем Александров, высказал свои размышления относительно причин проблем с уборкой снега в городе. Он вспомнил, что несколько лет назад была предложена новая система уборки придомовых территорий, которые на самом деле принадлежат администрации города. Ответственность за эту работу была переложена на управляющие организации. Однако финансирование, которое ранее составляло 80 миллионов рублей и выделялось из бюджета, не было заменено соответствующей суммой из других источников.



Александров предположил, что отказ от бюджетного финансирования уборки подразумевал, что горожане должны будут финансировать эту работу, и именно это в итоге привело к ситуации, когда управляющие компании, по различным причинам, не смогли обеспечить необходимое финансирование. В сообщении от администрации города Тамбова отмечено, что снегопад, который был прошлую неделю, является исключительным для региона с 2005 года, и толщина снежного покрова достигает полуметра. Но важно отметить, что власти редко высказываются о том, что снега мало и его легко убрать – подобное замечание несет в себе некоторую иронию. Проблема недостаточной уборки снега в городе также получила отражение в материалах федеральных СМИ.Глава администрации Тамбова Максим Косенков, объявил о решении увеличить количество техники, которая будет задействована в уборке дворов многоквартирных домов на следующей неделе. Это подразумевает, что в данный момент используется не весь парк техники.В тоже время горожане в социальных сетях пишут: «А может просто надо поднять коммунальщиков, выдать им технику и поднять зарплаты, нет? Не город, а деревня! Мы налоги платим как раз для того, чтобы было комфортно в нашем городе, а не самим откапывать многоквартирные дома и дороги…».Депутат городской думы Тамбова, Артем Александров, высказал свои размышления относительно причин проблем с уборкой снега в городе. Он вспомнил, что несколько лет назад была предложена новая система уборки придомовых территорий, которые на самом деле принадлежат администрации города. Ответственность за эту работу была переложена на управляющие организации. Однако финансирование, которое ранее составляло 80 миллионов рублей и выделялось из бюджета, не было заменено соответствующей суммой из других источников.Александров предположил, что отказ от бюджетного финансирования уборки подразумевал, что горожане должны будут финансировать эту работу, и именно это в итоге привело к ситуации, когда управляющие компании, по различным причинам, не смогли обеспечить необходимое финансирование.



