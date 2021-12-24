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Городские власти не справляются с уборкой снега
Вчера, 18:42
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Всю ночь и первую половину дня субботы на территории нашего региона продолжался снегопад на этом фоне городские службы не в полной мере справляются с уборкой осадков. С призывом о помощи к руководителям частных предприятий в социальных сетях обратился врип главы администрации Тамбова Максим Косенков, который признал факт того, что сил не достаточно.
Снега на улицах областного центра с каждым часом становится всё больше. Повсеместно возникают заторы на дорогах, усилился риск ДТП, многие горожане, глядя на происходящее, не рискуют выходить из домов.
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