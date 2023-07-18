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Жители Тамбова требуют от властей уборки дворов
Во дворе дома 131 на улице Чичканова в городе Тамбове состоялась встреча представителей домовых комитетов с сотрудниками администрации города, управляющей компании и муниципальными депутатами. Основной темой обсуждения стала проблема уборки прилегающих территорий.
Администрация города предложила свою позицию, которая заключается в переложении обязанности по уборке прилегающих территорий многоквартирных домов на управляющие компании, а финансирование этих мероприятий — на самих жильцов.
Такой подход применяется уже несколько лет, но он оказался неэффективным — почти все присутствующие отметили, что дворы просто перестали убирать. Это вызывает недовольство среди горожан. Управляющие компании, чтобы выполнить свои обязательства по уборке, вынуждены увеличивать тарифы за оказываемые услуги, что в свою очередь вызывает нарекания у простых граждан. Кроме того, большинство управляющих компаний сталкиваются с проблемой отсутствия необходимого оборудования (инвентаря, спецтехники) и достаточного числа работников для уборки территорий. Таким образом, не каждая управляющая компания способна справиться с этой задачей.
На собрании присутствовал председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артём Александров, который озвучил свою позицию по данному вопросу. Он подчеркнул, что город, как владелец большей части территорий, включая прилегающие к многоквартирным домам, должен также принимать участие и нести ответственность за содержание этих территорий. Ранее на уборку прилегающих территорий выделялось 80 миллионов рублей ежегодно из муниципального бюджета. Теперь эта сумма должна лежать на плечах горожан с учетом индексации, хотя инициатор новых правил, Максим Косенков, утверждал, что это не приведет к увеличению финансовой нагрузки на тамбовчан.
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