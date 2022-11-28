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Тамбовская гордума рассмотрит новый проект правил благоустройства
Сегодня, 08:42
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В среду, 30 ноября, Тамбовская гордума рассмотрит новый проект правил благоустройства. Напомним, план прошлого года привёл к прекращению уборки дворов: город переложил свои обязанности на управляющие компании. Поэтому в итоге расчистку местности пришлось проводить горожанам.
Ранее власти обсуждали идею Максима Косенкова, партии «Родина» и партии «Единая Россия» возложить на жильцов многоквартирников и уборку территорий, и обустройство детских и спортивных площадок. Против этого предложения выступил депутат Тамбовской гордумы от КПРФ Артём Александров.
В ответ последовало обвинение в популизме и лоббировании интересов управляющих компаний. На деле же, по мнению Артёма Александрова, принимать участие в уборке дворов должен город, или же городские власти вместе с обязанностями должны обеспечить финансирование в сумме не меньше, чем расходовал бюджет.
К очередному заседанию гордумы депутат уже подготовил поправки, с которыми ранее обращались горожане.
- Отмечу, что «Единая Россия» внесла свои поправки, суть которых следующая: если город убирает дворы, то горожане через управляющие компании должны за это платить», — поясняет Артём Александров.
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