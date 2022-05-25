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Город выделяет в 4 раза меньше средств на уборку дворов, чем необходимо
Вчера, 18:53
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Сегодня на заседании Тамбовской городской Думы депутат Артем Александров поднял вопрос содержания городских территорий. Новая система уборки дворов не привела к улучшению ситуации с их санитарным состоянием. Выделяемых из бюджета средств явно не достаточно.
По словам заместителя главы администрации Тамбова Александра Жукова при текущем тарифе в 1,95 руб. за уборку одного квадратного метра территории необходимо не менее 80 миллионов. При этом в бюджете на текущий год заложено всего лишь 23 млн руб.
Кроме того, чиновник пояснил, что возмещать эти расходы — право, а не обязанность администрации. Исходя из этой логики, за уборку муниципальных дворов должны платить жители города, жителям надо дособрать, как минимум 57 млн руб.
«Если не хватает денег, то нужно изыскивать больше средств, если ранее принятая система не работает, как мы видим, то нужно ее менять. Город должен убирать муниципальную территорию, а не вешать все расходы на горожан», - убежден Артем Александров.
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