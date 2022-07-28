Не все депутаты довольны работой администрации города Тамбова Комментариев: 0



В своем выступлении руководитель фракции КПРФ Артем Александров остановился на том, к чему может привести нарушение механизма сдержек и противовесов, когда в руках одного руководителя оказываются все властные рычаги, на недопустимости закрывать глаза на тотальное обнищание горожан, отдельный блок был посвящен вопросам городского хозяйства, ЖКХ и муниципального контроля.



«Мы видим, что деятельность администрации города Тамбова и Тамбовской городской Думы подчинена одному человеку - главе администрации города М.Ю. Косенкову, под которого в прошлом году переписали региональный закон и Устав областного центра. Причем победившая на выборах в 2020 году партия «Родина» обещала вернуть прямые выборы главы города Тамбова. Вместе этого нам вернули систему, чтобы действующий руководитель администрации мог на постоянной основе занять данную должность, которая не предусматривает прямых выборов», - заявил на заседании Артем Александров.



Затрагивая вопросы переселения из аварийного жилья, благоустройстве территорий и дорожного строительства, как будто специально были опущены провальные и скандальные случаи из этих сфер, которые хорошо памятны горожанам.

Особое внимание в своей речи руководитель фракции КПРФ уделил проблеме перекладывания всё новых и новых обременений по содержанию городского хозяйства на плечи самих горожан.



В 2021 году наметилась негативная тенденция по перекладыванию все новых и новых обременений по содержанию городского хозяйства на плечи небогатых тамбовчан. В частности руководство администрации продолжает продавливать сомнительную идею о том, что прилегающую к жилым домам муниципальную землю обязаны убирать управляющие компании.



«Глава администрации города должен прямо и честно сказать, что ранее направляемые из бюджета средства на уборку дворов в размере 80 млн рублей должны оплатить жители города из своего кармана, так как управляющие компании равно жители, основной источник их деятельности - это плата собственников помещений», - считает Артем Александров. На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели отчет Максима Косенкова о результатах деятельности главы города Тамбова и администрации за 2021 год. Депутатские объединений партии «Родина», «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» поддержали отчет, выступили против признания работы удовлетворительной депутаты от КПРФ.В своем выступлении руководитель фракции КПРФ Артем Александров остановился на том, к чему может привести нарушение механизма сдержек и противовесов, когда в руках одного руководителя оказываются все властные рычаги, на недопустимости закрывать глаза на тотальное обнищание горожан, отдельный блок был посвящен вопросам городского хозяйства, ЖКХ и муниципального контроля.- заявил на заседании Артем Александров.Затрагивая вопросы переселения из аварийного жилья, благоустройстве территорий и дорожного строительства, как будто специально были опущены провальные и скандальные случаи из этих сфер, которые хорошо памятны горожанам.Особое внимание в своей речи руководитель фракции КПРФ уделил проблеме перекладывания всё новых и новых обременений по содержанию городского хозяйства на плечи самих горожан.В 2021 году наметилась негативная тенденция по перекладыванию все новых и новых обременений по содержанию городского хозяйства на плечи небогатых тамбовчан. В частности руководство администрации продолжает продавливать сомнительную идею о том, что прилегающую к жилым домам муниципальную землю обязаны убирать управляющие компании.- считает Артем Александров.



