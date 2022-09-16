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Тамбовчане вынуждены закупать снегоуборочную технику, чтобы убирать город

Сегодня, 09:28
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Тамбовчане вынуждены закупать снегоуборочную технику, чтобы убирать город Жители города Тамбова из-за бездействия городских властей в вопросе уборки муниципальной территории, в том числе прилегающей к многоквартирным домам, вынуждены принимать решения об увеличении тарифов и закупки специализированной техники. По версии городских властей, уборкой должны заниматься управляющие компании, и именно эту версию усиленно транслирует администрация Тамбова.

На днях состоялось собрание жильцов дома № 4 по ул. Володарского. Жильцы рассматривают вопрос увеличения тарифа до 4 руб. с кв.м. на уборку, а также покупки снегоуборочной техники.

По словам депутата Артема Александрова новая система уборки городских дворов введенная Максимом Косенковым не привела к улучшению ситуации с их санитарным состоянием, наоборот, дворы погрязли в мусоре и неизвестно, каким образом, будут убирать дворы зимой.

«Не случайно в течение нескольких лет я последовательно пытаюсь донести, что политика властей это перекладывание всех расходов именно на плечи небогатых горожан. При этом чиновники не заботятся о повышении благосостояния граждан. Нашим руководителям нужно быть честными и прямо говорить, что они перекладывают ответственность не на управляющие компании, а на горожан», - отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.
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