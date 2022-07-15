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Дворы Тамбова продолжают зарастать травой и мусором
Вчера, 09:27
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Из-за новых правил благоустройства, принятых в прошлом году, которые изменили систему уборки муниципальной земли, возложив обязанность на управляющие компании, дворы в Тамбове стали зарастать мусором, поскольку их не убирают.
Ситуация усугубилась после отмены администрацией города решения о субсидировании уборки городских земель. Теперь, чтобы убирать дворы, управляющие компании должны значительно повысить плату для граждан, так как ранее на эти нужды из бюджета направлялось в районе 80 млн рублей.
При этом согласно федеральным Правилам содержания общего имущества в МКД, нельзя включать в состав работ управляющей компании уборку и очистку земельных участков, не входящих в состав общего имущества.
Фото – «ПроТамбов»
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