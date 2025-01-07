Жители Тамбова жалуются на проблемы с уборкой снега во дворах Комментариев: 0



Несколько лет подряд уборка дворов не выполняется в полном объёме, что привело к накоплению системных проблем. Оттепели превращают дворы в водоёмы, затрудняя передвижение людей и транспорта. Подобные ситуации уже становились причиной травм, подчёркивая опасность происходящего.



Обостряет ситуацию отсутствие ливневой канализации в большинстве дворов. Это приводит к скоплению талой воды, которая образует непреодолимые препятствия.



Проблема усилилась после изменения Правил благоустройства, согласно которым обязанности по уборке дворов переложены на жителей через управляющие компании. Однако большинство компаний не имеют ни ресурсов, ни техники для выполнения этих задач. При этом улучшение ситуации требует увеличения тарифов, что вызывает недовольство горожан.



Депутаты КПРФ, выступавшие против этих изменений, указывают, что подобные меры противоречат законодательству, так как дворовые территории остаются в собственности муниципалитета. Они призывают власти пересмотреть подход к управлению благоустройством. Среди предложенных решений:



- Возвращение ответственности за уборку дворов муниципалитету с выделением дополнительного финансирования.



- Создание городских служб для уборки дворов с необходимой техникой и штатом.



- Установка систем водоотведения в проблемных районах.



Горожане продолжают направлять обращения с фотофиксацией в органы власти и надеются на оперативное решение проблемы. В Тамбове острота проблемы уборки снега на дворовых территориях продолжает расти. Жители города сообщают о затоплении дворов и междворовых проездов из-за неубранного снега, который тает при температурных перепадах. В частности, жители улиц Володарского и Чичканова обратились к депутату городской Думы от КПРФ Артёму Александрову, предоставив фотографии, подтверждающие наличие проблемы.Несколько лет подряд уборка дворов не выполняется в полном объёме, что привело к накоплению системных проблем. Оттепели превращают дворы в водоёмы, затрудняя передвижение людей и транспорта. Подобные ситуации уже становились причиной травм, подчёркивая опасность происходящего.Обостряет ситуацию отсутствие ливневой канализации в большинстве дворов. Это приводит к скоплению талой воды, которая образует непреодолимые препятствия.Проблема усилилась после изменения Правил благоустройства, согласно которым обязанности по уборке дворов переложены на жителей через управляющие компании. Однако большинство компаний не имеют ни ресурсов, ни техники для выполнения этих задач. При этом улучшение ситуации требует увеличения тарифов, что вызывает недовольство горожан.Депутаты КПРФ, выступавшие против этих изменений, указывают, что подобные меры противоречат законодательству, так как дворовые территории остаются в собственности муниципалитета. Они призывают власти пересмотреть подход к управлению благоустройством. Среди предложенных решений:- Возвращение ответственности за уборку дворов муниципалитету с выделением дополнительного финансирования.- Создание городских служб для уборки дворов с необходимой техникой и штатом.- Установка систем водоотведения в проблемных районах.Горожане продолжают направлять обращения с фотофиксацией в органы власти и надеются на оперативное решение проблемы.



