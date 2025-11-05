|
Покровская ярмарка может вернуться в Тамбов: власти готовятся к возрождению легендарного события
Сегодня, 13:08
Одна из самых известных традиций Тамбовской области — Покровская ярмарка — может вновь вернуться в регион. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов на пресс-конференции 6 ноября.
«Многие об этом говорят, вспоминают по-доброму эту историю. Мы к ней вернемся», — заявил глава региона, отвечая на вопрос журналистов о перспективах возобновления ярмарочной торговли. По словам губернатора, идея восстановления ярмарки вызывает живой отклик у жителей области, и власти настроены позитивно.
Евгений Первышов подчеркнул, что перед возвращением мероприятия предстоит тщательно проработать вопросы, связанные с безопасностью и организацией массовых мероприятий. «Когда эти вопросы будут проработаны, мы возобновим проведение ярмарки», — отметил он.
Покровская ярмарка долгие годы была визитной карточкой Тамбовской области, собирая тысячи гостей, фермеров, ремесленников и артистов со всей страны. После нескольких лет перерыва её возможное возвращение может стать ярким культурным событием региона.
Помимо возрождения Покровской ярмарки, власти региона планируют запустить новый формат — социальные ярмарки, которые будут проходить регулярно. Их главная цель — предоставить жителям возможность приобретать качественные продукты и товары местных производителей по доступным ценам, поддерживая при этом региональный бизнес.
