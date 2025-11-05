Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО 0 В конце октября члены Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана вновь отправили гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции. Очередная партия грузов была доставлена нашим землякам — военнослужащим 16-й бригады особого назначения — совместно с волонтёрами

Подрядчик «НСК» вновь сорвал сроки ремонта дороги «Тамбов — Пенза» — власти требуют завершить работы до декабря 0 Компания ООО «НСК», выполняющая капитальный ремонт автодороги «Тамбов — Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский — Перевоз, вновь оказалась в центре внимания. Как сообщает деловое издание «Вердикт», подрядчик сорвал установленные сроки и не завершил работы к 1 ноября, как требовалось

Покровская ярмарка может вернуться в Тамбов: власти готовятся к возрождению легендарного события 0 Одна из самых известных традиций Тамбовской области — Покровская ярмарка — может вновь вернуться в регион. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов на пресс-конференции 6 ноября. «Многие об этом говорят, вспоминают по-доброму эту историю. Мы к ней вернемся», — заявил глава региона, отвечая на

Арбитражный суд ввёл процедуру наблюдения в отношении подрядчика по модернизации котельных в Тамбовской области 0 Арбитражный суд Тамбовской области ввёл процедуру наблюдения в отношении компании ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» — одного из крупных подрядчиков по строительству и реконструкции котельных в регионе. Основанием для этого стал иск головной структуры — АО «УК Компьюлинк Инфраструктура» о взыскании

В Тамбовской области развивают сеть заправок для газового и электрического транспорта 0 В Тамбовской области продолжается реализация инфраструктурных проектов, направленных на развитие экологичного транспорта и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Как сообщили в областном правительстве, одним из приоритетных направлений остаётся расширение сети автомобильных

Евгений Первышов рассказал о стратегии развития региона и проблемах концессий на пресс-конференции 0 Глава Тамбовской области Евгений Первышов провёл большую пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы представителей региональных и федеральных СМИ. Как сообщает деловое издание «Вердикт», среди участников был и главный редактор издания Алексей Толмачёв, который задал вопрос о стратегии

В Тамбовской области представили нового прокурора региона 0 В Тамбове состоялось официальное представление нового прокурора Тамбовской области. Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв представил коллективу регионального ведомства старшего советника юстиции Андрея Кулагина. В мероприятии приняли участие глава Тамбовской области Евгений

Тамбовский шеф-повар Андрей Рыбальченко номинирован на гастрономическую премию «Терки» 0 Известный тамбовский шеф-повар Андрей Рыбальченко стал номинантом престижной региональной премии «Терки», которая ежегодно присуждается за вклад и достижения в сфере гастрономии Центрально-Черноземного региона. За плечами Андрея Рыбальченко — 21 год профессионального опыта, членство в Национальной

Тамбовчанка Кристина Урусова завоевала серебро Кубка мира по киокусинкай 0 Спортсменка из Тамбова Кристина Урусова стала серебряным призёром Кубка мира по киокусинкай, который проходил в Казани. В престижных соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из разных стран мира. Как сообщили в региональном министерстве спорта, Кристина Урусова выступала в составе

Мичуринский аграрный университет продолжает распродажу имущества: на торги выставлен комплекс за 28,8 млн рублей 0 В Мичуринске на электронные торги выставлен имущественный комплекс Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ) с начальной ценой 28,8 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте ДОМ.РФ. Лот включает земельный участок площадью 1,17 га и здания общей площадью 8,8 тыс. кв.

Мосгорсуд оставил под стражей экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова 0 Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова и оставил в силе решение Басманного районного суда, продлившего срок его ареста до 23 декабря 2025 года. Таким образом, бывший губернатор продолжит находиться в следственном изоляторе как

Аэропорт «Тамбов» перешёл на осенне-зимнее расписание 0 Аэропорт «Тамбов» начал работу по осенне-зимнему расписанию, которое будет действовать до 28 марта 2026 года включительно. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в этот период сохранены регулярные рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Полёты в московский аэропорт Внуково выполняются пять раз в

В Тамбове в День народного единства прошла встреча руководства области с представителями национальных и религиозных общин региона 0 В День народного единства в Тамбове состоялась встреча губернатора Евгения Первышова с представителями различных национальностей и вероисповеданий, проживающих в регионе. В мероприятии приняли участие депутат Государственной думы РФ Тамара Фролова, председатель областной Думы Евгений Матушкин и

В Тамбове прошёл IV Фестиваль единоборств, посвящённый Дню народного единства и поддержке участников СВО 0 В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» 4 ноября состоялся IV Фестиваль единоборств, приуроченный ко Дню народного единства и Дню воинской славы России. Мероприятие также было посвящено поддержке участников специальной военной операции. В открытии фестиваля принял участие глава региона Евгений

В Староюрьевском округе молодой фермер собрал первый урожай картофеля благодаря программе «Агростартап» 0 В Староюрьевском округе начинающий фермер Роман Коростелёв собрал первый урожай картофеля, положив начало развитию собственного хозяйства. Об этом сообщает газета «Староюрьевская звезда». В начале года Роман стал победителем конкурсного отбора региональной программы поддержки начинающих аграриев

В сёлах Новосельцево и Дубровка построят новые фельдшерско-акушерские пункты 0 Жителей сёл Новосельцево и Дубровка Тамбовской области ожидает важное обновление в сфере здравоохранения — к осени 2026 года здесь появятся современные фельдшерско-акушерские пункты. Новые медучреждения станут частью структуры Тамбовской центральной районной больницы. Как сообщили в региональном

В Тамбове стартовал второй этап кадровой программы «Герои Тамбовщины» для участников СВО 0 В Тамбовском государственном техническом университете состоялось открытие второго образовательного модуля региональной кадровой программы «Герои Тамбовщины», предназначенной для участников специальной военной операции. Новый этап обучения посвящён направлению «Экономика и финансы». Как сообщили

В Тамбове планируют построить новый индустриальный парк для малого и среднего бизнеса 0 В Тамбовской области планируется создание нового индустриального парка промышленного назначения под названием «Тамбов». Он будет ориентирован на размещение предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере производства, сообщили в Корпорации развития региона. В отличие от действующего

В Челнавское водохранилище выпустили более пяти тысяч мальков сазана 0 В Челнавском водохранилище Тамбовской области рядом с посёлком Заря состоялся выпуск молоди сазана. Как сообщили в региональном министерстве экологии и природных ресурсов, в водоём выпущено свыше 5 тыс. особей навеской около 20 граммов каждая. Мероприятие прошло при участии территориального отдела

Вандал с «Арбата» отбывает 15 суток: полиция проверяет его причастность к порче памятника Зое Космодемьянской 0 В Тамбове полиция задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении надписей на арт-объекты пешеходной зоны в центре города, известной как Тамбовский Арбат. Его личность удалось установить благодаря записям камер видеонаблюдения и оперативной информации. Задержанного доставили в отдел