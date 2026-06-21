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В Тамбове откроют первую в России вузовскую кафедру публичной дипломатии
Вчера, 20:16
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Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина станет первым российским вузом, где откроют кафедру публичной дипломатии. Об этом сообщил ректор Павел Моисеев во время международной летней школы «Hablemos con Rusia» («Поговорим с Россией»).
Возглавить новое подразделение должна член Общественной палаты РФ, кандидат политических наук Наталья Бурлинова.
По словам руководства вуза, кафедра будет заниматься не только академической деятельностью, но и практической подготовкой специалистов для работы в органах власти и структурах, отвечающих за международное гуманитарное сотрудничество.
О создании кафедры объявили на встрече с молодыми лидерами из стран Латинской Америки. Участники обсудили развитие международных связей, совместные научные проекты и перспективы расширения образовательного сотрудничества.
Павел Моисеев подчеркнул, что университет намерен в ближайшее время перейти от обсуждений к реализации конкретных проектов с зарубежными партнёрами.
Создание новой кафедры стало ещё одним шагом в развитии университета, который недавно укрепил свои позиции в рейтинге RAEX-100. По итогам последнего исследования Державинский университет поднялся сразу на восемь позиций — с 87-го на 79-е место, сохранив присутствие в числе ста лучших вузов России.
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