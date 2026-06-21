В Тамбове откроют первую в России вузовскую кафедру публичной дипломатии 0 Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина станет первым российским вузом, где откроют кафедру публичной дипломатии. Об этом сообщил ректор Павел Моисеев во время международной летней школы «Hablemos con Rusia» («Поговорим с Россией»). Возглавить новое подразделение должна член

С тамбовской строительной СРО взыскали почти 16 млн рублей из-за подрядчика-банкрота 0 Арбитражный суд Тамбовской области обязал Ассоциацию СРО «Тамбовские строители» выплатить почти 16 млн рублей в пользу АО «Транснефть – Дружба». Как сообщает деловое издание «Вердикт», речь идёт о компенсации ущерба, возникшего после нарушений, допущенных тамбовской компанией ООО «ОДИ», которая

Тамбовский Минздрав начал проверку после сообщений о нарушении правил вакцинации детей в Никифоровском округе 0 Министерство здравоохранения Тамбовской области организовало проверку после появления в социальных сетях информации о возможном нарушении порядка вакцинации несовершеннолетних детей в одном из фельдшерско-акушерских пунктов Никифоровского округа. По опубликованным данным, 17 июня 40-летняя

Суд окончательно взыскал с подрядчика более 2,3 млн рублей за сорванный ремонт гидросооружения в Тамбовской области 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Тамбовской области о взыскании с ООО «ТамбовТехМонтаж» более 2,3 млн рублей в пользу регионального министерства экологии и природных ресурсов. Как сообщает издание «Вердикт», спор возник из-за неисполнения

Тамбов вошёл в первую тридцатку рейтинга миграционной привлекательности российских городов 0 Тамбов занял 26-е место среди 69 российских городов в рейтинге миграционной привлекательности по итогам первого полугодия 2026 года. Исследование подготовил Финансовый университет при Правительстве РФ. При этом в рейтинг не вошли сразу несколько соседних областных центров Черноземья — Белгород,

Инвестиции в сохранение исторических памятников Тамбовской области превысили полмиллиарда рублей 0 В Тамбовской области более чем в два раза вырос объём инвестиций, направленных на сохранение объектов культурного наследия. По итогам 2025 года на эти цели из всех источников финансирования было направлено 556 млн рублей. Работа по сохранению и вовлечению в хозяйственный оборот исторических зданий

Суд отказал «РКС-Тамбов» во взыскании почти 14 млн рублей с подрядчика по реконструкции коллектора на Набережной 0 Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «РКС-Тамбов» в удовлетворении иска к ООО «Техносистема» о взыскании почти 14 млн рублей. Как сообщает деловое издание «Вердикт», спор возник при реализации концессионного проекта по реконструкции магистрального канализационного коллектора на улице

Под Тамбовом к 2027 году построят логистический центр Ozon почти за 1 млрд рублей 0 В пригороде Тамбова планируют построить новый логистический центр маркетплейса Ozon. Проект стоимостью 920 млн рублей реализует воронежский предприниматель и совладелец дорожной компании «СМУ-90» Вардан Агаронян. Об этом со ссылкой на ответ правительства Тамбовской области сообщает «Ъ-Черноземье».

В Тамбовской области 191 млн рублей направят на вывоз мусора, а ещё 100 млн — на достройку дома-интерната 0 Глава Тамбовской области Евгений Первышов внёс в областную Думу законопроект о корректировке регионального бюджета на 2026 год. Документ предусматривает перераспределение средств между отдельными направлениями расходов без изменения общего объёма бюджета. Как следует из пояснительной записки,

Налоговая из Саратова потребовала признать банкротом тамбовскую «Академию воздуха» 0 В Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление о признании банкротом ООО «Академия воздуха». С соответствующим требованием обратилась Межрайонная инспекция ФНС России № 20 по Саратовской области. Сумма заявленных требований составляет почти 6,3 млн рублей. Об этом сообщает деловое издание

За 3,9 млрд рублей покупателей не нашлось: сорвались торги по продаже владельца тамбовского спиртзавода 0 Не состоялся аукцион по продаже контрольного пакета акций АО «Амбер Талвис», управляющего спиртзаводом в Тамбовской области. Причиной стало отсутствие заявок от потенциальных покупателей. Об этом говорится в итоговом протоколе торгов. На продажу был выставлен пакет из 62 486 обыкновенных именных

Тамбовчанину назначили ежедневный штраф за отказ снести опасную пристройку к аварийному дому 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с тамбовчанина Гочи Кочишвили судебной неустойки в размере 5 тыс. рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда о сносе самовольной пристройки к многоквартирному дому. Об этом сообщает деловое издание

В Тамбове группу молодых людей арестовали по делу о вымогательстве денег у иностранных студентов 0 В Тамбове сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность группы лиц, которых подозревают в вымогательстве денежных средств у иностранных студентов. Об этом сообщили в УФСБ России по Тамбовской области. Операция проводилась совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму

В Тамбове суд начал рассматривать требования о демонтаже торговых павильонов возле исторических Торговых рядов 0 В Арбитражном суде Тамбовской области состоялось очередное заседание по спору вокруг территории объекта культурного наследия «Торговые ряды» на улице Коммунальной. Как сообщает деловое издание «Вердикт», инвестор исторического комплекса добивается демонтажа части торговых объектов, которые, по его

Трое тамбовчан, пострадавших на производстве, получили ключи от новых автомобилей 0 Автомобили оборудованы с учётом особенностей здоровья и физических возможностей получателей, что обеспечивает водителям комфортную езду и безопасность за рулём. Такая государственная поддержка позволяет гражданам вернуться к активному образу жизни.

В Тамбовской области перевозчика заподозрили в хищении более 1,7 млн рублей через социальные транспортные карты 0 Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области выявили схему предполагаемого мошенничества при получении бюджетных выплат в сфере пассажирских перевозок. Под подозрение попал индивидуальный предприниматель, работавший на маршрутах одного из муниципальных округов региона. Как сообщили в региональном

Дело бывшего министра здравоохранения Тамбовской области Екатерины Юньковой возобновили после её возвращения из зоны СВО 0 Ленинский районный суд Тамбова возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Тамбовской области Екатерины Юньковой, обвиняемой в превышении должностных полномочий. Как стало известно, ранее производство по делу было приостановлено в связи с тем, что

Тамбовский облсуд отправил в колонию фигуранта дела о хищении более 31 млн рублей при поставке оборудования 0 Тамбовский областной суд ужесточил наказание одному из фигурантов дела о хищении бюджетных средств при поставке оборудования для образовательного учреждения. Вместо условного срока осуждённый получил реальное лишение свободы. Речь идёт о Владимире Артёмове, который, как сообщает деловое издание

Тамбовский бизнес помогает «Бригаде 68»: волонтёры получили автомобиль и поддержку предприятий региона 0 Тамбовские предприятия, входящие в региональный Союз промышленников и предпринимателей, продолжают оказывать поддержку гуманитарному центру «Бригада 68», который занимается доставкой помощи военнослужащим в зону специальной военной операции. Об этом рассказала руководитель объединения Людмила

В Тамбове подрядчика через суд хотят обязать восстановить разрушившиеся спортплощадки 0 Власти Тамбова намерены усилить судебное давление на подрядчика, который до сих пор не исполнил гарантийные обязательства по ремонту десяти многофункциональных спортивных площадок. Вопрос обсудили на еженедельной планёрке у главы администрации города Максима Косенкова. Речь идёт о спортивных