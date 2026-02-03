|
ТГУ имени Державина договорился о сотрудничестве с федеральным университетом Рио-де-Жанейро
Вчера, 17:05
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина расширяет международное сотрудничество. Ректор ТГУ Павел Моисеев подписал договор о технологическом и научном сотрудничестве и обмене с Федеральным университетом Рио-де-Жанейро.
Документ был оформлен на площадке 13-го заседания Российско-Бразильской рабочей группы по образовательному и научно-техническому сотрудничеству, накануне визита в Бразилию делегации правительства России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Как сообщил Павел Моисеев, соглашение предусматривает развитие связей в сфере образования и науки, запуск совместных исследований и академических обменов.
— Его целью мы заявили установление связей технологического и научного сотрудничества между сторонами для стимулирования совместной деятельности в области обучения, исследований и распространения знаний. Впереди — академические обмены, совместные исследовательские проекты, — отметил ректор ТГУ.
Уже в 2026 году в рамках нового партнёрства будет запущен гуманитарный проект «Hablemos con Rusia» («Поговорим о России»). Он направлен на знакомство молодых лидеров из стран Латинской Америки с современной Россией. Проект реализуется при поддержке некоммерческой организации «Креативная дипломатия» и Фонда президентских грантов.
Державинский университет примет у себя летнюю школу для участников проекта, что, по словам представителей вуза, станет важным шагом в развитии гуманитарных и образовательных связей между Россией и странами Латинской Америки.
