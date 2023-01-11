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» » Павел Моисеев избран ректором ТГУ им. Г.Р. Державина

Павел Моисеев избран ректором ТГУ им. Г.Р. Державина

Сегодня, 09:14
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Павел Моисеев избран ректором ТГУ им. Г.Р. Державина В Державинском университете состоялась конференция работников и обучающихся по выборам ректора. Было выставлено две кандидатуры и.о. ректора Державинского университета Павла Моисеева и проректора по образовательной деятельности Державинского Инны Якуниной.

Большинством голосов 132 голоса из 141 ректором университета был избран Павел Моисеев, который в основе своей программы развития предложил гибкое реагирование на внешние изменения и устойчивость выбранного курса развития. Так, Державинский будет поддерживать развитие прикладных исследований, продвигать образовательные программы, как на национальном, так и на международном рынках.

фото Никита Мальцев
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Сегодня, 09:14
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В Державинском университете состоялась конференция работников и обучающихся по выборам ректора. Было выставлено две кандидатуры и.о. ректора Державинского университета Павла Моисеева и проректора по образовательной деятельности Державинского Инны Якуниной.

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