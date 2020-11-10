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Прошли выборы ректора ТГУ им. Г.Р. Державина
Сегодня, 10:17
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Вчера на конференции работников и студентов ТГУ им. Г.Р. Державина прошли выборы ректора. Большинством голосов ректором на новый срок был переизбран Владимир Стромов.
«Университет я рассматриваю как точку входа в мировое образовательное и научное пространство», — заявил на конференции Владимир Стромов.
Владимир Стромов давно работает в ТГУ. В январе 2003 года был принят на работу в Тамбовский государственный университет имени юристом. Работал в должностях: начальника юридического отдела; консультанта ректора по правовым вопросам.
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