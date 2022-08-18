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Студенческий арендный дом от ДОМ.РФ появится в Тамбове
В Тамбове при участии ДОМ.РФ будет построен арендный дом для студентов Тамбовского государственного университета. Соглашение о реализации проекта на форуме «Среда для жизни» подписали генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, врио ректора ТГУ им. Г.Р. Державина Павел Моисеев и управляющий ООО СЗ «Мегаполис» Альберт Дорожкин.
В рамках проекта запланировано строительство дома для размещения 500 студентов ТГУ с полным оснащением по стандартам арендного жилья ДОМ.РФ. Проект здания был выбран на конкурсе проектной документации повторного использования, который провел Фонд ДОМ.РФ. Сейчас он адаптируется под требования, необходимые для обеспечения комфорта и безопасности студентов.
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В Тамбове при участии ДОМ.РФ будет построен арендный дом для студентов Тамбовского государственного университета. Соглашение о реализации проекта на форуме «Среда для жизни» подписали генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, врио ректора
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