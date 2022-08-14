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Тамбов готовится к проведению форума «Среда для жизни»
Сегодня, 09:51
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18-19 августа в Тамбове пройдет крупный всероссийский Форум «Среда для жизни». Он является главной площадкой Минстроя и АО «ДОМ.РФ», где определяются тенденции развития городской среды на несколько лет вперёд.
Тамбов неслучайно выбран местом проведения шестого Форума «Среда для жизни». Его главная тема в этом году - индивидуальное и малоэтажное жилищное строительство. Более половины жилищного фонда области — частный сектор. Наш регион будет интересен специалистам как площадка для реализации прогрессивных идей.
- Каждый такой форум запускает в городах его проведения позитивные изменения, которые повышают уровень жизни людей. Качество жизни тамбовчан главный приоритет в работе моей команды, - отметил в интервью тамбовским СМИ врио главы администрации области Максим Егоров.
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