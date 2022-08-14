Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
На чужие ноги лосины не натягивай.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Крупнейший спиртзавод приостановил работу

Более 3 тысяч тамбовских подростков трудоустроились этим летом

Из-за аварии жители пригорода Тамбова остались без воды

Задержаны топ-менеджеры «Компьюлинка» по уголовному делу о хищении при строительстве котельных

Россельхозбанк в Тамбове организовал фермерскую мини-ярмарку «Вкусная пятница» для АО «Пигмент»

В Тамбове дачники просят защитить строителя народной плотины

У Тамбова нет денег на развитие присоединенных территорий

В Тамбове ветхие дома не спешат признавать аварийными

Тамбовчане просят узаконить самовольную плотину

Пять кандидатов зарегистрировано на выборы Главы Тамбовской области

Совершение преступления не мешает иметь статус Почетного гражданина

Депутат заявил, что администрация обязана убирать городские земли

» » Тамбов готовится к проведению форума «Среда для жизни»

Тамбов готовится к проведению форума «Среда для жизни»

Сегодня, 09:51
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбов готовится к проведению форума «Среда для жизни»18-19 августа в Тамбове пройдет крупный всероссийский Форум «Среда для жизни». Он является главной площадкой Минстроя и АО «ДОМ.РФ», где определяются тенденции развития городской среды на несколько лет вперёд.

Тамбов неслучайно выбран местом проведения шестого Форума «Среда для жизни». Его главная тема в этом году - индивидуальное и малоэтажное жилищное строительство. Более половины жилищного фонда области — частный сектор. Наш регион будет интересен специалистам как площадка для реализации прогрессивных идей.

- Каждый такой форум запускает в городах его проведения позитивные изменения, которые повышают уровень жизни людей. Качество жизни тамбовчан главный приоритет в работе моей команды, - отметил в интервью тамбовским СМИ врио главы администрации области Максим Егоров.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Всероссийский форум студентов "Мы - за здоровый образ жизни" пройдет в ма ...

Сотрудники ЦПЭ УВД по Тамбовской области приняли участие в работе IV Оптинс ...

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

На Покровской ярмарке пройдет бизнес-форум

В Липецке 27 марта пройдет Культурный Форум

Тамбовская область делегировала на Селигер 400 человек



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Тамбов готовится к проведению форума «Среда для жизни»

Сегодня, 09:51
0
18-19 августа в Тамбове пройдет крупный всероссийский Форум «Среда для жизни». Он является главной площадкой Минстроя и АО «ДОМ.РФ», где определяются тенденции развития городской среды на несколько лет вперёд.

Крупнейший спиртзавод приостановил работу

Сегодня, 09:45
0
Завод АО «Биохим» в Рассказово был вынужден приостановить работу из-за аннулирования лицензии Росалкогольрегулированием. Решение было принято в связи с тем, что во втором квартале текущего года завод вместо минимально положенных по закону 70% загрузки мощностей показал 69,1%.

Уваровская ЦРБ войдёт в отопительный сезон с обновлённой котельной

Вчера, 18:42
0
В разгар летнего периода на объектах теплоснабжения «Тамбовской сетевой компании» проводятся традиционные подготовительные работы в преддверии отопительного сезона. Накануне специалисты Уваровского филиала АО «ТСК» завершили запланированные на текущий год работы по техническому перевооружению

В Тамбовской области ввели ограничение на пребывание граждан в лесах

Вчера, 17:57
0
Ограничение на пребывание граждан в лесах вводится в связи с установлением на территории Тамбовской области IV (высокого) класса пожарной опасности. Ограничение действует с 13 августа в течение 20 дней.

11 человек погибло на производстве

14 августа 2022
0
По данным Тамбовстата за 2021 год в Тамбовской области на предприятиях и в организациях области численность пострадавших с утратой трудоспособности и со смертельным исходом составила 132 человека, из них 11 смертельных случаев.

Сильная жара вновь надвигается на Тамбовскую область

14 августа 2022
0
На следующей неделе в Тамбовской области ожидается жаркая погода, столбик термометра будет превышать 32 градусов тепла в тени.

Администрация Тамбова нарушает порядок рассмотрения обращений

13 августа 2022
0
Прокуратура установила факт нарушения порядка рассмотрения обращений администрацией города Тамбова, причем обращений не рядовых граждан, а депутатов в интересах горожан.

В течение трех дней будут перекрывать улицу Советскую

13 августа 2022
0
В связи с ремонтными работами с 13 по 15 августа будет приостановлено движение транспортных средств на отдельных участках улицы Советской в городе Тамбове.

В Кирсановском районе машина насмерть сбила пешехода

13 августа 2022
0
Вчера на 85 километре автодороги «Тамбов – Пенза», проходящей по территории Кирсановского района произошло ДТП.

Изменилось время проведения авиашоу

12 августа 2022
0
20 августа в Тамбове на аэродроме в Лётке с 12 до 15 часов пройдет авиашоу (+0). Первоначально мероприятие должно было начаться с утра.

Мед, хлеб, выпечка и мясная продукция на «Вкусной пятнице» от Россельхозбанка в Тамбове

12 августа 2022
0
В преддверии медового спаса Тамбовский филиал Россельхозбанка провел очередную мини-ярмарку «Вкусная пятница» на территории крупного российского производителя химической продукции АО «Пигмент».

Восстановлены права граждан в Сосновском районе на благоприятную окружающую среду

12 августа 2022
0
В адрес Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области поступила жалоба от жителя Сосновского района Тамбовской области М. по вопросу нарушения прав на благоприятную окружающую среду.

Налоговые органы Тамбовской области переходят на двухуровневую систему управления

12 августа 2022
0
Налоговые органы Тамбовской области с 31.10.2022 переходят на двухуровневую систему управления.

Более 3 тысяч тамбовских подростков трудоустроились этим летом

12 августа 2022
0
В летние каникулы тамбовские школьники не только отдыхали. Многие молодые люди захотели потратить время с пользой и заработать первые деньги.

РСХБ: лучше и больше – основные тренды рынка продовольствия в 2022 г.

11 августа 2022
0
На фоне стабильного развития сельского хозяйства, постепенного перехода его отраслей в фазу зрелости и анализа потребительского поведения эксперты Россельхозбанка обозначили главные ожидаемые тренды продовольственного рынка в 2022 году: рост потребления и оздоровление его структуры.

Бездомные собаки напали на ребенка в Тамбове

11 августа 2022
0
В микрорайоне «Летка» города Тамбове произошло ЧП - бездомные собаки напали на ребенка, когда он шел вместе с матерью из детского сада. Собаки бросились на мальчика со спины и повалили его. Теперь мальчику предстоит пройти курс уколов от вируса бешенства.

С Тамбова требуют 12 млн рублей за новогодние украшения

11 августа 2022
0
В Арбитражный суд Тамбовской области обратился ООО «Торговый дом «НорГрупп» из города Ростов-на-Дону с иском о взыскании 12 млн рублей за новогодние украшения. Ответчиком по делу выступает Дирекция благоустройства и озеленения.

Россельхозбанк и Ростуризм будут совместно развивать сельский туризм

10 августа 2022
0
Россельхозбанк и Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусмотрены информационное взаимодействие для популяризации агротуризма и совместные мероприятия для продвижения сельского туризма в России. Подписи под документом поставили

По иску прокуратуры области материал признан экстремистским

10 августа 2022
0
Ленинским районным судом города Тамбова удовлетворен иск прокуратуры Тамбовской области о признании текстового материала «Рябов Анатолий Аббасович. Русский манифест» экстремистским.

Тамбовские аграрии собрали 2 миллиона тонн зерна

10 августа 2022
0
По оперативным данным управления сельского хозяйства области, с полей собрано 45% урожая зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор зерна превышает 2 миллиона тонн. Урожайность зерновых культур зафиксирована на уровне почти 42 центнера с гектара, что значительно выше прошлогодних показателей (33

С начала 2022 года 2/3 кредитных средств на сезонные работы Россельхозбанк выдал на льготных условиях

9 августа 2022
0
В 2022 году Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу 958 млрд рублей кредитных средств, на 3,4% превысив результат за аналогичный период 2021 года. Из них 356 млрд рублей, или 37,2%, заемщики получили по льготной ставке. За этот же период количество экспортно ориентированных компаний
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, мичуринский район, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги