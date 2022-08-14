Тамбов готовится к проведению форума «Среда для жизни» 0 18-19 августа в Тамбове пройдет крупный всероссийский Форум «Среда для жизни». Он является главной площадкой Минстроя и АО «ДОМ.РФ», где определяются тенденции развития городской среды на несколько лет вперёд.

Крупнейший спиртзавод приостановил работу 0 Завод АО «Биохим» в Рассказово был вынужден приостановить работу из-за аннулирования лицензии Росалкогольрегулированием. Решение было принято в связи с тем, что во втором квартале текущего года завод вместо минимально положенных по закону 70% загрузки мощностей показал 69,1%.

Уваровская ЦРБ войдёт в отопительный сезон с обновлённой котельной 0 В разгар летнего периода на объектах теплоснабжения «Тамбовской сетевой компании» проводятся традиционные подготовительные работы в преддверии отопительного сезона. Накануне специалисты Уваровского филиала АО «ТСК» завершили запланированные на текущий год работы по техническому перевооружению

В Тамбовской области ввели ограничение на пребывание граждан в лесах 0 Ограничение на пребывание граждан в лесах вводится в связи с установлением на территории Тамбовской области IV (высокого) класса пожарной опасности. Ограничение действует с 13 августа в течение 20 дней.

11 человек погибло на производстве 0 По данным Тамбовстата за 2021 год в Тамбовской области на предприятиях и в организациях области численность пострадавших с утратой трудоспособности и со смертельным исходом составила 132 человека, из них 11 смертельных случаев.

Сильная жара вновь надвигается на Тамбовскую область 0 На следующей неделе в Тамбовской области ожидается жаркая погода, столбик термометра будет превышать 32 градусов тепла в тени.

Администрация Тамбова нарушает порядок рассмотрения обращений 0 Прокуратура установила факт нарушения порядка рассмотрения обращений администрацией города Тамбова, причем обращений не рядовых граждан, а депутатов в интересах горожан.

В течение трех дней будут перекрывать улицу Советскую 0 В связи с ремонтными работами с 13 по 15 августа будет приостановлено движение транспортных средств на отдельных участках улицы Советской в городе Тамбове.

В Кирсановском районе машина насмерть сбила пешехода 0 Вчера на 85 километре автодороги «Тамбов – Пенза», проходящей по территории Кирсановского района произошло ДТП.

Изменилось время проведения авиашоу 0 20 августа в Тамбове на аэродроме в Лётке с 12 до 15 часов пройдет авиашоу (+0). Первоначально мероприятие должно было начаться с утра.

Мед, хлеб, выпечка и мясная продукция на «Вкусной пятнице» от Россельхозбанка в Тамбове 0 В преддверии медового спаса Тамбовский филиал Россельхозбанка провел очередную мини-ярмарку «Вкусная пятница» на территории крупного российского производителя химической продукции АО «Пигмент».

Восстановлены права граждан в Сосновском районе на благоприятную окружающую среду 0 В адрес Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области поступила жалоба от жителя Сосновского района Тамбовской области М. по вопросу нарушения прав на благоприятную окружающую среду.

Налоговые органы Тамбовской области переходят на двухуровневую систему управления 0 Налоговые органы Тамбовской области с 31.10.2022 переходят на двухуровневую систему управления.

Более 3 тысяч тамбовских подростков трудоустроились этим летом 0 В летние каникулы тамбовские школьники не только отдыхали. Многие молодые люди захотели потратить время с пользой и заработать первые деньги.

РСХБ: лучше и больше – основные тренды рынка продовольствия в 2022 г. 0 На фоне стабильного развития сельского хозяйства, постепенного перехода его отраслей в фазу зрелости и анализа потребительского поведения эксперты Россельхозбанка обозначили главные ожидаемые тренды продовольственного рынка в 2022 году: рост потребления и оздоровление его структуры.

Бездомные собаки напали на ребенка в Тамбове 0 В микрорайоне «Летка» города Тамбове произошло ЧП - бездомные собаки напали на ребенка, когда он шел вместе с матерью из детского сада. Собаки бросились на мальчика со спины и повалили его. Теперь мальчику предстоит пройти курс уколов от вируса бешенства.

С Тамбова требуют 12 млн рублей за новогодние украшения 0 В Арбитражный суд Тамбовской области обратился ООО «Торговый дом «НорГрупп» из города Ростов-на-Дону с иском о взыскании 12 млн рублей за новогодние украшения. Ответчиком по делу выступает Дирекция благоустройства и озеленения.

Россельхозбанк и Ростуризм будут совместно развивать сельский туризм 0 Россельхозбанк и Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусмотрены информационное взаимодействие для популяризации агротуризма и совместные мероприятия для продвижения сельского туризма в России. Подписи под документом поставили

По иску прокуратуры области материал признан экстремистским 0 Ленинским районным судом города Тамбова удовлетворен иск прокуратуры Тамбовской области о признании текстового материала «Рябов Анатолий Аббасович. Русский манифест» экстремистским.

Тамбовские аграрии собрали 2 миллиона тонн зерна 0 По оперативным данным управления сельского хозяйства области, с полей собрано 45% урожая зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор зерна превышает 2 миллиона тонн. Урожайность зерновых культур зафиксирована на уровне почти 42 центнера с гектара, что значительно выше прошлогодних показателей (33