В ТГУ имени Державина вручили награды преподавателям и сотрудникам университета
Вчера, 17:28
В Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина состоялось заседание Учёного совета, на котором ректор Павел Моисеев вручил сотрудникам и преподавателям награды за вклад в развитие университета.
Серебряной медалью Минюста России «За содействие» награждён руководитель юридической клиники Александр Золотухин — за участие в увековечении памяти адвоката Фёдора Плевако и организацию открытия его памятника в Тамбове. Учёный также удостоен Золотой медали ТГУ — за выдающийся личный вклад в развитие университета и в связи с 75-летием.
Грамотой правительства Тамбовской области отмечен Олег Нефёдов, заместитель директора департамента управления имуществом — за многолетний добросовестный труд и профессиональные достижения.
Знаком «За заслуги перед ТГУ имени Г. Р. Державина» награждена Ольга Рудько, хранитель фондов музейно-выставочного комплекса университета.
«Каждый из вас вносит свой вклад в развитие университета, науки и культуры. Такие примеры служат стимулом для всего коллектива», — подчеркнул ректор Павел Моисеев.
Торжественная церемония стала традиционным событием в жизни университета, где отмечают достижения не только преподавателей, но и сотрудников, посвятивших десятилетия служению Державинскому вузу.
Фото: ТГУ имени Державина
