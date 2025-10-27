Вандализм на тамбовском Арбате попал на камеры: полиция проводит проверку 0 В центре Тамбова зафиксирован очередной случай вандализма — неизвестный мужчина нанёс надписи на недавно установленные элементы благоустройства на улице Коммунальной (Арбат). Нарушителя запечатлели новые «умные» камеры наблюдения, установленные в рамках городского проекта по повышению безопасности.

В ТГУ имени Державина вручили награды преподавателям и сотрудникам университета 0 В Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина состоялось заседание Учёного совета, на котором ректор Павел Моисеев вручил сотрудникам и преподавателям награды за вклад в развитие университета. Серебряной медалью Минюста России «За содействие» награждён руководитель юридической

Подполковник Рифат Измайлов встретился с мичуринскими школьниками и рассказал о службе в зоне СВО 0 Каждая эпоха рождает своих героев. Если для прошлых поколений примером мужества были участники Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн, то сегодня героизм проявляют участники специальной военной операции. Ветеранские организации Мичуринска активно привлекают их к военно-патриотическому

Депутат Тамбовской облдумы Сергей Мягких добровольно сложил полномочия 0 На ближайшем заседании Тамбовской областной Думы, которое состоится 29 октября, депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя комитета по труду и социальной политике Сергея Мягких. Как сообщает пресс-служба парламента, Мягких подал заявление об уходе по собственному

В России зарегистрировали региональный бренд «Тамбовский картофель» 0 Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала новое географическое указание — «Тамбовский картофель». Как отмечают в ведомстве, этот бренд отражает уникальные природные условия региона, давние традиции возделывания и высокое качество продукции, за которое

Тамбовская область получит из федерального бюджета 300 млн рублей на приобретение новых машин скорой помощи 0 Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Тамбовской области субсидии в размере около 300 млн рублей из резервного фонда правительства. Средства предназначены для закупки автомобилей скорой медицинской помощи на условиях софинансирования. На выделенные деньги будет

Суд по делу строителя «народной плотины» продолжается: защита оспаривает расчёт ущерба 0 В Тамбове состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении Александра Романова, строителя знаменитой «народной плотины» на реке Цна. Как сообщает «Вердикт», рассматривается эпизод, связанный с незаконной рубкой деревьев при строительстве временной перемычки для техники. Потерпевшую

Известная тамбовская швейная фабрика «Тамбовчанка» может быть признана банкротом 0 Одно из предприятий группы компаний «Тамбовчанка» — ЗАО «Тамбовчанка» — находится на грани банкротства. Как сообщает деловое издание «Вердикт», с соответствующим заявлением в суд намерен обратиться аудиторский консалтинговый центр «РиК». Поводом для иска стал долг за оказанные услуги. Ранее

Проект уваровских журналистов стал победителем всероссийского конкурса «Многоликая Россия» 0 Проект «Семьи разные — ценности одни» сетевого издания «Уваровская жизнь» признан лучшим в номинации «Цикл материалов в Интернет-СМИ» на XVI Всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия», итоги которого подвели в Казани. Конкурс направлен на поддержку лучших инициатив в освещении

Евгений Первышов проверил стройки в Пичаево и Рассказово: где идёт по плану, а где — проблемы 0 Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов без предупреждения посетил объекты, по которым есть отставание от сроков. Проверка прошла после его рабочей поездки в Москву, где глава региона отчитывался перед вице-премьером Татьяной Голиковой о реализации нацпроекта «Семья». В Пичаево губернатор

В Тамбове пользователей «серебряного» возраста обучат блогингу в Пушкинской библиотеке 0 В Тамбовской областной научной библиотеке имени Пушкина дан старт новому потоку проекта «Серебряный блогер — 2025». Его цель — обучить представителей старшего поколения компьютерной грамотности, работе в интернете, общению в социальных сетях и созданию собственного контента. Проект реализуется в

На улице Карла Маркса в Тамбове укладывают финишный слой асфальта 0 На одной из центральных улиц Тамбова — Карла Маркса — ремонт выходит на финишную прямую. Сегодня подрядчик укладывает финальный слой асфальта на последнем отрезке дороги, после чего основные работы будут завершены. Как сообщил глава городской администрации Максим Косенков, «ремонт близится к

Тамбовчан ждут новые остановки «городского поезда» 0 Тамбов становится удобнее для жителей — в городе строятся сразу три новые остановки для «городского поезда». Уже начались работы по возведению платформы «8 километр» в посёлке Строитель. В скором времени такие же современные остановки появятся near улиц Балашовская и Южная, а также в микрорайоне

«РКС-Тамбов» заплатит более миллиона рублей за загрязнение Жигалки 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал компанию «РКС-Тамбов» виновной в загрязнении ручья Жигалка — притока реки Цна — и постановил взыскать более 1,1 миллиона рублей ущерба, сообщает деловое издание «Вердикт». Разбирательство длилось с марта этого года. Иск подало Министерство экологии и

«Новая галерея» открыла 26-й сезон выставкой «Опять двадцать пять» 0 В Тамбове начала работу новая экспозиция арт-проекта «Новая галерея», действующего на базе отделения Сбера. Выставка под названием «Опять двадцать пять» (12+) открывает 26-й сезон и объединяет 50 живописных работ художников из Тамбова и Липецка. Первая в этом сезоне экспозиция не имеет единой темы

Прокуратура подтвердила: компания, связанная с «Ренна-Холдингом», получила господдержку незаконно 0 Прокуратура Белгородской области проверила информацию о нарушениях при предоставлении субсидии компании ООО «Советское», входящей в структуру «Ренна-Холдинга», и подтвердила факт неправомерного получения господдержки. Об этом сообщает издание «Блокнот Тамбов» со ссылкой на официальный ответ

В Тамбовской области предлагают запретить продажу сельхозземель до 2050 года 0 Тамбовские депутаты обсудили инициативу о введении моратория на приватизацию сельскохозяйственных земель, находящихся в собственности региона и муниципалитетов. Согласно законопроекту, продавать такие участки частным лицам и компаниям нельзя будет до 2050 года. Как поясняют разработчики, земельный

Ветеран Афганистана Юрий Бабичев провёл урок мужества для школьников Мичуринска 0 Члены Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана продолжают активную военно-патриотическую работу с молодёжью. Очередная встреча прошла в комнате «Боевой Славы», где с девятиклассниками школы № 2 пообщался ветеран боевых действий в Афганистане, подполковник, кавалер ордена

В администрации Тамбова снова меняют структуру: появится комитет городского хозяйства и «управление по делам горожан» 0 На заседании комитета гордумы по местному самоуправлению заместитель главы администрации Наталья Фирсова рассказала о планируемой реорганизации структуры мэрии. Главное изменение — возрождение комитета городского хозяйства. Он объединит два действующих подразделения — комитет благоустройства и

Дорожники Тамбовской области выполнили 87% годового плана по ремонту трасс 0 Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области подвело итоги за девять месяцев 2025 года. Ведомство отчиталось о 100% контрактации и 87% выполненных работ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году запланировано привести в порядок 125 км автодорог и почти 16